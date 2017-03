La Perla e Agent Provocateur: seduzione primaverile

@ La Perla La Perla Collezione PE 2017 @ La Perla La Perla P/E 2017 @ La Perla La Perla P/E 2017 @ La Perla La Perla P/E 2017 @ La Perla La Perla P/E 2017 @ La Perla La Perla P/E 2017 @ La Perla La Perla P/E 2017 Agent Provocateur Agent Provocateur P/E 2017 Agent Provocateur Agent Provocateur P/E 2017 Agent Provocateur Agent Provocateur P/E 2017 Agent Provocateur Agent Provocateur P/E 2017

La Perla e Agent Provocateur, l’intimo della bella stagione

La Perla e Agent Provocateur hanno da poco lanciato la loro campagna Primavera/Estate 2017. Per La Perla hanno posato le super top Kendall Jenner, Isabeli Fontana e Liu Wen. Il fotografo scelto per la campagna è Peter Klein, che voleva lanciare con questi scatti un messaggio molto forte: la liberazione di ogni donna dalla necessità di sacrificarsi per la bellezza. Agent Provocateur ha optato invece per l’obiettivo di Elmer Batters e per una campagna che punta tutto sulla provocazione e sulla sensualità. Difficile non notare il feticismo legato al piede delle modelle di Batters.

Di seguito le immagini delle due campagna. Scorrete le foto per scoprirle tutte.

