Igiene personale: gli errori da non fare con il deodorante

L’igiene personale è importante. Non basta però fare una doccia per scongiurare i cattivi odori è necessario ricorrere a deodoranti e antitraspiranti. Attenzione però: un uso improprio di questi prodotti potrebbe avere delle spiacevoli conseguenze.

Igiene personale: come usare il deodorante

Non avere un buon odore, soprattutto quando si è a contatto con altre persone, può creare grandi disagi. Al fine di mettere un punto a situazioni imbarazzanti bisogna conoscere quali gli errori che, ingenuamente, si commettono ogni giorno. A illuminare d’immenso è stata la rivista Reader’s Digest che ha affrontato l’argomento diffondendo vere perle di saggezza.



Deodorante: sempre sulla pelle asciutta

Come si applica il deodorante? La resa è migliore quando la pelle è asciutta. Quindi, al fine di renderlo efficace, una volta usciti dalla doccia, è bene attendere qualche minuto prima di spruzzarlo.

Post epilazione, occhio alle irritazioni

Massima attenzione dopo la depilazione delle ascelle. La pelle è sensibilizzata e, applicando il deodorante, si rischia di provocare bruciori e irritazioni.

Riapplicare più volte il deodorante non copre gli odori

L’igiene personale non deve avere misteri ergo è bene sapere che applicare una o più volte il deodorante per coprire gli odori non serve. È necessario utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente sulla pelle pulita e asciutta in modo che possa aderire direttamente alla superficie.

Deodorante al mattino? No, meglio la sera

A quanto pare è ora di rivedere le proprie abitudini. Il deodorante, infatti, andrebbe applicato di sera, prima di dormire. Così facendo potrà entrare nei pori della pelle e durare più a lungo perché non rischia di essere eliminato dal sudore generato da stress etc.

Non applicarlo tutti i giorni

A seconda della pelle e del tipo di deodorante che si sta utilizzando, potrebbe non essere necessario applicarlo ogni singolo giorno. Alcuni prodotti, infatti, possono durare 48 ore. Vale la pena consultare l’etichetta per identificarli.

Idratare

Il dr. Frey, dermatologo e fondatore di FryFace, suggerisce l’applicazione di una crema a base di dimeticone al mattino per ridurre al minimo l’irritazione delle ascelle. Un’alternativa più naturale, secondo Sharla Martin, direttore della Spa del Windsor Court Hotel di New Orleans, è l’olio di cocco.

Addio aloni

Che brutto quando, in procinto di uscire, ci si rende conto di avere la camicetta macchiata di deodorante. Quell’alone bianco è davvero antiestetico. Niente paura. Ci sono alcuni metodi collaudati per sbarazzarsi dei segni. Un panno umido funziona bene o ancora c’è lei, la spugna Gal Pal Deodorant Be Gone Remover.