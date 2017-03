Piccoli segni di tradimento in corso. Come approfondire

L’infedeltà maschile non arriva all’improvviso. Ecco come riconoscerne i pericoli

Piccoli segni di tradimento in corso possono far aprire gli occhi prima che la situazione diventi irreparabile. Difficilmente l’infedeltà maschile arriva in maniera improvvisa; è bene allora rendersi conto delle problematiche che possono esserci nel rapporto. E in caso, prendere provvedimenti perché la storia rientri sul giusto binario.

Piccoli segni di tradimento: come riconoscerli

Tutte le relazioni passano momenti di stanca. Routine, stress e stanchezza possono invogliare a trasgredire. Spesso anche senza che ci siano forti motivazioni. Il calo dell’interesse maschile può tradursi in un tentativo di evasione dalla coppia che spinge l’uomo a tradire la partner.

Per correre ai ripari è necessario rimanere attente. Basta saper riconoscere tutti i segnali giusti. Il primo segnale riguarda il giustificarsi. Se il vostro lui è generalmente tranquillo e silenzioso e improvvisamente vi riempie di dettagli sulle sue uscite, drizzate le orecchie. Probabilmente non è ancora successo nulla. Ma nella sua testa inizia a farsi spazio l’idea di un’altra.

Secondo campanello di allarme: segni improvvisi di nervosismo nei vostri confronti. State passando un bel momento insieme e lui vi risponde male. Questo potrebbe essere un esempio. Solitamente è l’atteggiamento di chi ha voglia di scappare perché si sente in trappola. Inoltre se il vostro compagno si lancia in difesa di chi ha tradito o ha un atteggiamento comprensivo nei riguardi dell’infedeltà, potreste avere dei problemi.

State attente a troppa confidenza: è tra i piccoli segni di tradimento

Uno dei piccoli segni di possibile infedeltà è quello di prendersi “troppa confidenza”. Se notate che anche in vostra presenza ci sono troppe battute scherzose, contatti apparentemente amichevoli o frasi vagamente sconvenienti, aprite gli occhi. Le donne che sanno porre dei limiti non permettono che gli uomini superino i limiti dell’opportuna confidenza. Se avete la sensazione che questi limiti siano piacevolmente “varcati”, mettete subito le cose in chiaro. Non arrabbiandovi, ma magari facendo la stessa cosa con un altro uomo in presenza del partner. In questo modo farete capire quanto possa essere spiacevole trovarsi davanti a un siparietto poco consono al rispetto.

Spesso basta ricordare al partner che ci sono altri modi per scaricare tensioni e appagare desiderio di libertà. Un’uscita con gli amici, una partita di calcetto o una cena con una persona cara. Se incontrate il vostro lui con un collega per caso e avete la sensazione che presentandovi, la persona che non conoscete è stupito della vostra esistenza, non è un buon segno.

Cellulare e computer: tracce di possibile infedeltà

Il vostro lui passa tutto il tempo al cellulare? Chiude subito il pc mentre state passando vicino a lui? Fate finta di nulla e continuate ad allontanarvi. Ma appena potete, date un’occhiata ai suoi apparecchi elettronici. Potreste rendervi conto di cose di cui eravate all’oscuro.

Infine un’inaspettata gentilezza. Se il vostro rapporto è sempre stato “litigarello” non adagiatevi all’improvvisa tenerezza che mostra nei vostri confronti. Probabilmente si sente in colpa e vuole tenervi “buone”. In caso scopriate un tradimento, sta a voi decidere se affrontare il problema per recuperare il rapporto. Ma se dentro voi sapete di non riuscire a superare l’infedeltà, lasciate la persona con cui state e pensate a costruire qualcosa con chi è in grado di amare solo voi.