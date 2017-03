Amore e odio, odi et amo. I due aspetti sembrano davvero molto collegati tra di loro. Di haters è pieno il mondo. Cioè parliamo di persone che nelle comunità virtuali ma anche nella vita, si accendono solo quando si tratta di detestare. Qualcosa, qualcuno, un partito politico, oppure un’idea, un gusto, un’azione.

Amore: una app di dating per gli haters

Oggi però questa attitudine si riscontra anche nell’affinità di coppia. E un programmatore ha pensato bene di creare un’app dove le persone si possono mettere insieme in base alle cose che detestano di più al mondo.

Perché va bene una passeggiata romantica al chiaro di luna, ma passare i pomeriggi tifando contro la squadra che ci sta antipatica, è quasi amore. I primi di febbraio ha quindi esordito sul mercato la app Hater launched.

Come funziona la app

Gli account messi insieme dalla app si basano sulla lista delle cose che gli utenti odiano o non sopportano. La app si definisce come: “Un aiuto per incontrare qualcuno che odia le stesse cose che odi tu”. Essa infatti rende disponibile per l’utente, lunghe liste di interessi e azioni che possono risultare insopportabili. Bisogna sceglierle e sulla base di queste si verrà accoppiati ad altri utenti con le stesse caratteristiche.

Gli argomenti detestabili

Un esempio di soggetti detestabili vanno da Donald Trump, a Lady Gaga, alle serie TV come Downtown Abbey. Il creatore della app è un ex dipendente della Goldman Sachs, Ha 29 anni e ha così spiegato la sua iniziativa: “Ciò che odiamo è una parte importante della nostra vita, ma spesso lo nascondiamo nelle nostre relazioni sociali”. In effetti, a pensarci bene, buona parte della costruzione del rapporto di coppia si base sulle reciproche differenze. Non sono infrequenti le situazioni nelle quali uno dei due partner è costretto a sacrificarsi per il piacere dell’altro. Anche se vorrebbe fare tutt’altro in un altro momento. Con la app invece le cose sono chiare fin da subito.