La nuova sequenza di aspetti armonici pone in primo piano nuove capacità di espressione, ora fondate sulla sensibilità e l’empatia, qualità che in voi generalmente non abbondano. Periodo prezioso per stabilire un contatto profondo con chi amate e anche per sperimentare eccellenti ispirazioni creative

colore: Acquamarina

Le Luci Della Centrale Elettrica, Una cosa spirituale