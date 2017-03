Denim shoes: il dress code della primavera è sporty-chic

Denim shoes: ebbene sì, il tessuto jeans colpisce ancora. Tutti coloro che sono alla ricerca di una scarpa facile da abbinare, ecco una soluzione vincente. Proprio così, oltre ai pantaloni anche le calzature possono divenire un’icona del casual e accompagnare, passo dopo passo, nella propria quotidianità.

Denim shoes in chiave green con Fera Libens

Occhi puntati su Fera Libens. Parliamo di un marchio di eco-shoes italiane prodotte con materiali innovativi e di qualità. Come lascia intendere il nome che, tradotto dal latino significa “animale felice”, queste calzature sono pronte a solleticare la coscienza di tutti coloro che desiderano fare acquisti consapevoli e sostenibili. I modelli proposti, infatti, sono animal-free ovvero realizzati senza utilizzare materiali di origine animale. Il tutto però senza rinunciare allo stile e alla qualità.

La bella stagione pone l’accento su modelli dall’anima sporty-chic, come le stringate da indossare con disinvoltura per ravvivare qualsiasi look da giorno. L’effetto jeans è assicurato da quella gamma dei blu che, facendo tesoro di quanto la cromoterapia insegna, diffonde un senso di quiete e relax.

Frau, lunga vita al tessuto jeans

Colore e ancora colore quello portato in scena da Frau che, oltre alla cura dei dettagli, creatività e professionalità, per la prossima Primavera/Estate 2017 strizza l’occhio a nuances delicate e fresche. Non solo colori pastello. La tavolozza rende protagonista anche il denim. Il discorso vale tanto per la collezione maschile quanto per quella femminile. La leggerezza cromatica dei toni freddi non delude mai. Il blu, infatti, si conferma essere un’icona di eleganza.

Comodità assoluta tra modelli flat e zeppe

L’estate si sa, è sinonimo di spensieratezza e di look allegri. Il brand veronese non poteva che fare tesoro di questo mood regalando comodità. Per quel che concerne le donne, ecco che le altezze si ridimensionano portando in scena modelli ora in versione flat o comode zeppe, come quella in perfetto stile anni ’70 con tomaia in jeans.

Sofisticate e dall’anima versatile anche le calzature maschili dallo stile urban e streetwear. Le nuove proposte riscoprono design freschi ed eclettici: oltre ai mocassini, per gli amanti della praticità che non rinunciano a un tocco di raffinatezza ci sono loro, le sneakers. Eccole in versione allacciata o con elastici laterali per un look sportivo super trendy.