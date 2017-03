Anche oggi con la Luna nel vostro segno, che enfatizza le vostre peculiarità, tra cui il senso dell’umorismo, l’ironia distaccata, l’amore per le conversazioni intelligenti. Oggi potrete offrire le vostre adorabili qualità per incoraggiare chi amate, per sdrammatizzare ogni cosa. Non manca una bella dose di passione

colore: Rosa Alba

Le Luci Della Centrale Elettrica, Questo scontro tranquillo