Le mappe di calore: la proposta di eDreams

eDreams ODIGEO è una delle più grandi società di viaggi online al mondo. Con i suoi 4 principali marchi di agenzia di viaggio online, eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e il metamotore di ricerca Liligo, presenta le migliori offerte per rendere i viaggi più semplici. E anche più accessibili per più di 17 milioni di clienti in tutto il mondo. Proprio eDreams ODIGEO ha introdotto le mappe di calore o heat maps nel servizio di ricerca di alloggi presente all’interno dei pacchetti dinamici di volo+hotel. Si tratta di una funzionalità innovativa che migliora l’esperienza dell’utente. Consente di restringere con grande precisione l’offerta alberghiera adattandola ai gusti e agli interessi di ciascun viaggiatore. Ecco come questo strumento può facilitare la ricerca di hotel nelle oltre 40 mila destinazioni.

COME FUNZIONA LA MAPPA DI CALORE DI EDREAMS

Basta un solo click per permettere alla heat map di eDreams di individuare la posizione perfetta dove alloggiare. Lo fa in funzione delle proprie necessità e dei gusti personali. La mappa di calore consente di personalizzare comodamente ogni viaggio riducendo al minimo i tempi di ricerca. Utilizzando una mappa di popolarità, l’utente seleziona l’opzione di svago preferita in viaggio. Si va dall’offerta commerciale a quella gastronomica. Dalla vita notturna all’offerta culturale. Per scegliere poi la posizione con tutte le informazioni sulla zona a portata di mano. Attraverso un sistema che prevede l’impiego di diversi colori, questa funzionalità segnala su una mappa a effetto termico le zone più popolari rispetto a quattro categorie fondamentali. Che sono turismo, ristoranti, shopping e vita notturna della destinazione selezionata. In questo modo le zone rappresentate in rosso indicano all’utente quali sono i punti più raccomandati e in grado di rispondere alle sue aspettative.

Con l’introduzione di questa nuova funzionalità eDreams ODIGEO dimostra la propria volontà di migliorare il servizio offerto ai viaggiatori con tutte le garanzie di qualità e sicurezza. Si lavora costantemente perché viaggiare diventi più semplice. E soprattutto si lavora per migliorare l’esperienza degli utenti che si affidano ad eDreams per prenotare i loro viaggi. Ecco perché la società punta sempre sui prodotti più avanzati. Sono infatti in grado di offrire un valore aggiunto e di personalizzare al massimo l’esperienza di viaggio dei clienti. Per rendere davvero unico e speciale qualsiasi tipo di viaggio.