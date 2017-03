Orlo ai pantaloni, come farlo in maniera semplice

Non occorre essere delle brave sarte per fare un semplice orlo ai pantaloni, una riparazione molto comune, facile da imparare

IMPARARE A FARE UN ORLO

Piccoli lavoretti di sartoria come rammendi semplici, attaccare un bottone o fare un orlo ai pantaloni sono alla portata di tutti. Non bisogna essere delle maghe del cucito per imparare a destreggiarsi con ago e filo in questi casi. Lavori molto comuni che ci possono far risparmiare un bel po’ di soldini in cambio di un piccolo impegno e buona volontà.

COME FARE L’ORLO AI PANTALONI

Per fare un orlo ai pantaloni, bisogna iniziare dal prendere le misure. A questo scopo sarà necessario essere in due, il proprietario dei pantaloni e il “misuratore”. Per decidere la lunghezza esatta del capo, infatti, i pantaloni vanno indossati, possibilmente con le scarpe. Attenzione: non un paio di scarpe qualsiasi, ma quelle con cui si prevede che verranno indossati più di frequente. A questo punto prendiamo la giusta di misura, appuntando la stoffa in eccesso con degli spilli lungo la circonferenza della gamba del pantalone.

PRECEDIMENTO PER FARE UN BUON ORLO

Togliamo i pantaloni e stendiamoli su un tavolo. Con un gessetto bianco, tracciamo una linea tratteggiata su tutta la circonferenza all’altezza di dove vogliamo porre il risvolto. O una linea dritta, aiutandoci con un righello. Pieghiamo il bordo lungo la linea verso l’interno della gamba e appuntiamo con gli spilli. Se la stoffa in eccesso è troppa, tagliamone una parte. Il risvolto non dovrebbe superare i tre o quattro centimetri.

PASSARE ALLA MACCHINA DA CUCIRE

A questo punto possiamo passare alla macchina da cucire. Cuciamo prima a zigzag in modo da evitare lo sfilacciamento della stoffa, poi procediamo a cucire definitivamente il bordo. La macchina da cucire sarà molto utile se si devono cucire jeans, pantaloni sportivi oppure tute. Per i pantaloni classici, invece, essendo solitamente il tessuto più delicato, è consigliabile cucire a mano.

FASE FINALE

Una volta cucito l’orlo, passiamo alla fase finale, che prevede la stiratura, per rendere perfetti i nostri pantaloni. Il ferro da stiro è utile anche nel caso in cui non ci si senta a proprio agio con la macchina da cucire. Esistono infatti delle speciali fettucce adesive che si applicano all’interno del risvolto del pantalone. Con il calore, la sostanza adesiva si scioglie e fissa la stoffa, alla stregua di un orlo realizzato con i classici metodi di cucitura.