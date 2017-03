Giornata un po’ nervosa, per via dell’opposizione di Luna, che sconsiglia troppi appuntamenti o incontri formali. Meglio optare per situazioni rodate, con amici di vecchia data o per una sana giornata di riposo. Il vostro cielo resta comunque splendido, in particolare per ciò che riguarda l’amore, ora in primo piano

colore: Azzurro Cielo

Le Luci Della Centrale Elettrica, Anidride Carbonica