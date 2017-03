Anni 80: il revival è un must. Parola di star

Photo by Dennis Van Tine/ABACAPRESS.COM

Sempre più spesso, da qualche tempo a questa parte, quando si descrive un outfit indossato da una celebrità, o quando si parla di una collezione di moda, ci si trova ad usare la frase ‘con un tocco anni 80‘. L’epoca dei colori fluo, dell’effetto metallizzato, dei volumi esagerati, della vita alta, degli accessori maxi influenza la moda di oggi. Innegabilmente. Senza riportare gli eccessi di quella decade, in cui lo stile era un gioco. Ma cogliendone l’allure, rivisitandola e applicandola al gusto contemporaneo. 30 anni dopo, lo stile eighties ritorna ma si è raffinato. E viene scelto dalle star per gli outfit da red carpet.

Heidi Klum, Rita Ora, Olivia Wilde, Diane Kruger: torniamo agli anni 80

Paillettes, bagliori metallici, vita alta, asimmetrie voluminose. Sono questi i tratti che uniscono il 2017 con gli anni 80. Lo ha dimostrato Heidi Klum agli scorsi Golden Globes, portando un abito fasciante dal taglio a sirena – J. Mendel. Un abito senza spalline, caratterizzato da decorazioni in perline (nere su bianco) che ricordano i motivi di Keith Haring, il pittore e writer. Nella stessa occasione, Diane Kruger ha sfoggiato un abito interamente ricoperto di paillettes viola.

Lo conferma Rita Ora, che al party di inaugurazione di America’s Next Top Model (di cui quest’anno è giudice) ha indossato un abito interamente ricoperto di paillettes color bronzo. Con voluminosa mono-spallina arricciata che riprende l’orlo della gonna a tubino. Un capo Johanna Ortiz. La cantante e modella ha fatto un’incursione negli anni 80 anche con il top indossato al Jingle Ball concert. Un capo a cavallo tra lo stile di Madonna e Joan Collins dei tempi d’oro. Un giacchino corto e attillato, scintillante di bagliori metallici, con colori militari e allo stesso tempo richiami tropicali. Scollo a trapezio e spallina bombata.

Gli anni 80 acquistano un sapore androgino (e non a caso, visto che ancora oggi si ricordano come la decade più gender fluid mai esistita) con i completi da uomo. Come quello indossato da Olivia Wilde.