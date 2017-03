Nel pomeriggio la Luna fa capolino nel vostro segno, offrendo intuizioni precise e un’istintività capacità di muoversi in armonia con le circostanze. Mercurio in bellissimo trigono in segno d’Acqua potenzia le capacità mentali, soprattutto quelle orientate agli sviluppi creativi degli eventi in corso. Lucidi ma fantasiosi

colore: Acqua

Lorde, All my love