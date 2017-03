Crema alle nocciole per la pelle del viso

Una ‘beauty guru’ spiega il segreto per una pelle come quella di Kate Middleton

E’ stato riportato da molti media il ‘segreto di bellezza di Kate Middleton‘. Ma in realtà l’intenzione della beauty guru Deborah Mitchell era quella di svelare un ‘ingrediente segreto’ per la bellezza della pelle. Una pelle luminosa come quella di Kate Middleton. Qui pro quo a parte (con beneplacito della protagonista che ne ha ricevuto pubblicità a palate, a scapito di un leggero dissenso di Kensigton Palace, stando a quello che riporta il Daily Mail) quello che emerge dall’intervista alla beauty guru internazionale è che la pelle ha bisogno di cioccolata. Anzi, di crema alle nocciole per la precisione.

Crema alle nocciole come ingrediente di bellezza

Una crema di nocciole, con zucchero e una goccia di olio di palma. Sarebbe questo in segreto di bellezza che Deborah Mitchell ha rivelato ad una trasmissione mattutina britannica. Ovviamente l’associazione immediata è andata alla Nutella. Ma ad onor del vero, la guru della bellezza non la nomina esplicitamente. Il senso è però che l’effetto leggermente levigante dello zucchero, gli antiossidanti del cacao, gli oli essenziali delle nocciole e le virtù emollienti dell’olio di palma hanno, secondo l’esperta, il potere di rendere la pelle del viso morbida e luminosa. Come? Applicando questa crema di nocciole al viso come una normale maschera di bellezza. Lasciando seccare e quindi rimuovendola. Processo da eseguire ogni 7 – 8 giorni.

Deborah Mitchell è un’esperta di bellezza e proprietaria di una linea cosmetica. Particolarmente nota per aver messo sul mercato la maschera facciale al ‘veleno d’api‘. Tra i suoi clienti sono molte le celebrità e membri di varie famiglie reali nel mondo. E’ quindi spesso definita la ‘royal beautician’, ma non ci sono indicazioni certe che si tratti della consulente estetica di Kate Middleton. Un’altra ragione del quo pro quo (che, in fin dei conti, appare voluto) è proprio l’aver dato consigli ‘per avere un look come Kate Middleton’. Ma quando le è stato chiesto se fosse lei la consulente della principessa ha tergiversato.

Insomma, lo stratagemma mediatico per far parlare di sé è stato azzeccatissimo. E la crema alle nocciole come maschera per il viso lo sarà altrettanto?