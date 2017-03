Droni, passione da gioco a sport da mondiali

Droni con telecamere, droni come giocattoli. I quadricotteri in volo hanno raggiunto un grande successo e a dimostrarlo è il mondiale che ne segna il passaggio definitivo da hobby a sport.

Droni: una passione da mondiale

Il primo mondiale si è concluso nel novembre 2016. Droni a 100 km/h e piloti che seguono le traiettorie con un visore. A giugno si terrà il Drone Racing League, durante il quale i migliori piloti del mondo si sfideranno in gare al limite dell’impossibile. Nello specifico, 16 piloti affronteranno 6 gare realizzate in collaborazione con Allianz. La gara sarà trasmessa anche in Italia dal canale Sky Sport.

I mezzi in gara sono First Person View con una telecamera frontale lanciati in spazi aperti come stadi o strutture abbandonate. Allianz farà leva sull’esperienza nelle corse automobilistiche per portare le gare di mini apparecchi, lo “Sport del futuro”, a un pubblico mondiale che risulta in rapida crescita. Si chiamerà “Allianz World Series Championship 2017” e andrà in onda in oltre 75 Paesi. 16 fra i migliori piloti FPV si sfideranno con droni da corsa su tracciati tridimensionali composti da passaggi obbligati. Si parte da Miami a New Orleans. Poi Atlanta, Boston, Monaco di Baviera e Londra. E stavolta il limite di velocità raggiungerà i 150 km/h.

Droni: lo sport del futuro

Lanciata nel gennaio 2016, la prima stagione della DRL ha conquistato più di 30 milioni di spettatori in tutto il mondo. Inizialmente utilizzato in ambito militare, i primi droni venivano controllati via radio. Il primo APR risale alla Seconda Guerra Mondiale. Reginald Denny fondò la Radioplane Company che produceva droni per l’esercito statunitense. Il successo fu tale che nel 1935 ne vennero prodotti 15.000 esemplari.

Ai giorni nostri vengono utilizzati in moltissimi campi tra cui la sorveglianza, le riprese cinematografiche, il monitoraggio di luoghi e fauna selvatica o in operazioni di ricerca. Ma non solo. Il drone è anche uno dei regali più richiesti. Poter pilotare un velivolo in spazi aperti e isolati regala una sensazione di libertà pari a quella che provavano i nostri nonni con i trenini. Il successo è tale da assistere alla nascita di corsi di pilotaggio di droni. E oggi anche i mondiali.