Dal pomeriggio di oggi con la Luna in bel trigono in segno d’Acqua, che rafforza l’intuito e offre belle ispirazioni creative, elementi questi già potenziati dalla presenza di Mercurio nel vostro segno. Inizia una settimana movimentata, anche dal vostro entusiasmo, per ciò che di sbalorditivo saprete creare

colore: Ultravioletto

Yasmin, Light up the world