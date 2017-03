Scarlett Johansson è contro la monogamia

Scarlett Johansson dopo il divorzio ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni anti-monogamia. Forse è la sua storia personale a parlare per lei, o forse ancora il suo pensiero sulle relazioni è sempre stato lo stesso. Tuttavia è di questi giorni un’intervista in cui la Johansson dichiara pubblicamente di non credere nel matrimonio e nell’unione a lungo termine. “Non è naturale” – ha detto alla versione online di Playboy -. Con buona pace di chi crede ancora nel romanticismo.

LEGGI ANCHE: SCARLETT JOHANSSON ORA VENDE POPCORN

Scarlett Johansson e il matrimonio

Partiamo tuttavia dall’inizio. L’attrice americana si è appena separata dal suo secondo marito. Si tratta del gallerista Romain Dauriac. I due stavano insieme dall’ottobre 2012. Nel settembre del 2014 era arrivata la figlia Rose Dorothy, poi il matrimonio ufficiale. Da un mese però i due non venivano più fotografati insieme e l’attrice non aveva più indossato pubblicamente la fede. In realtà i due non stavano più insieme dall’estate del 2016. Con il precedente marito Ryan Reynolds la storia era durata tre anni, fino al 2011. Tra Reynolds e Dauriac una storia d’amore con Sean Penn e con il pubblicitario Nate Taylor. Più volte la Johansson aveva dichiarato di preferire le relazioni con persone non famose come lei. Evidentemente però non è bastato a far durare il matrimonio con Dauriac.

Scarlett Johansson e le dichiarazioni sulla monogamia

“Credo che l’idea del matrimonio sia molto romantica. Nel pratico è molto dolce. E può essere magnifico” ha detto l’attrice a Playboy.

Poi ha aggiunto: “Non credo sia naturale essere monogami. Forse mi crocifiggeranno per questo. Ma stare insieme è un lavoro. Un duro lavoro. E il fatto che lo sia per tanta gente, per tutti, prova che si tratta di un vero lavoro vero e proprio”.

L’attrice, che oggi ha 32 anni, è considerata universalmente un vero e proprio sex symbol. Un immaginario che negli anni si è ben sposato con sua la travagliata vita sentimentale. “Essere sposati è diverso da non esserlo. Chi dice il contrario mente”: queste le parole ‘tranchant’ dell’attrice.