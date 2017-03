Iniziate la settimana in movimento armonico e provvisti di idee brillanti, a mente lucida con l’appoggio di uno splendido trigono di Mercurio, che recentemente ha spazzato via la noia, lasciando ampio raggio d’azione alla creatività, ora intensa e libera di esprimersi, anche in coppia…

colore: Smeraldo

Robyn, Call your girlfriend