Oggi con la Luna in netta opposizione, particolarmente sensibili, addirittura emotivi nelle reazioni più immediate: non è giornata da trascorrere in balía di questioni pratiche, ma piuttosto adatta ad avvicinarsi davvero agli altri, anche esternando un improvviso bisogno di affetto. Abbandonate la corazza della razionalità…

colore: Scudo d’Argento

Leonard Cohen, In my secret life