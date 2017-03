Fast training, allenarsi in 1 minuto: funziona!

Il metodo per allenarsi in poco tempo

Sport e poco tempo a disposizione; le due cose non sembrano andare nella stessa direzione. Almeno secondo il senso comune. Perché è diffusa universalmente l’idea che per bruciare calorie e tonificare ci sia bisogno di lunghe sessioni di allenamento. Eppure, non è così. Oggi con il poco tempo a disposizione si è pian piano affermata la teoria che il fast training possa essere una risposta valida al bisogno di movimento. Ne parla il giornale Il Post in un articolo.

Fast training: la teoria

La teoria degli allenamenti veloci ad alta intensità è racchusa in The One-Minute Workout cioè “L’allenamento da un minuto”di Martin Gibala. L’autore è il capo del dipartimento di chinesiologia della McMaster University di Hamilton, in Canada.

Il fast training si basa sulla HIIT, da “High Intensity Interval Training” – cioè l’alternanza tra periodi di esercizio anaerobico intenso a periodi di attività aerobica meno intensa. Praticamente il principio è quello di un movimento fatto per poco tempo ad alta intensità (si parla di circa 20 secondi) è valido quanto uno meno intenso eseguito per più tempo. Tra questi momenti di sforzo, vanno inserite pause di più minuti.

E le ripetizioni possono essere 3 da 20 secondi, in questo caso un minuto totale di esercizio complessivo, oppure di 4, 7, 10, alcuni arrivano a 17 minuti complessivi. Questo può valere per diverse attività fisiche. L’importante è dare il massimo per il tempo richiesto. Bisogna faticare e sudare senza risparmiarsi.

Gibala parla di “Spingersi oltre la propria zona di comfort”. Per quanto riguarda la durata degli allenamenti secondo l’esperto essa non può scendere sotto la soglia del minuto.

Questo tipo di allenamento non è ovviamente paragonabile a lunghe sessioni di sport continuativo. Però rappresenta una buona soluzione se si vuole stare in forma correndo tra un impegno e l’altro. E con buoni risultati secondo la scienza. In fondo, provare non costa poi nulla, sono solo pochi minuti.