In forma splendida, illuminati nell’aspetto fisico dal lungo trigono di Venere in segno di Fuoco, risvegliati al desiderio autentico, guidati da un rinnovato senso estetico, in questi giorni ritroverete ritmi più sereni di cui saprete apprezzare le occasioni di pura contemplazione. Fascino personale radioso

colore: Giallo Sole

Jimi Hendrix, Foxy Lady