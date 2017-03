Maria Cassano, dimagrire con il sorriso

Lineamenti delicati e sorriso smagliante: Maria Cassano è l’immagine della salute. Un punto in più che si aggiunge alla sua bellezza. Madre Natura ha messo del suo, ma la biologa nutrizionista non trascura di certo i principi di salute celati dietro l’alimentazione.

Maria Cassano: a ciascuno la sua dieta

Dieta del DNA, dieta ayurvedica, proteica, del minestrone. Chi più ne ha più ne metta. La diet coach dal viso d’angelo e dalle maniere gentili assicura che tutte le diete sono giuste. Ma non valide per ciascuno di noi. “Quello che è cibo per un uomo può essere veleno per un altro”. La frase di Lucrezio campeggia sul suo sito a voler sottolineare l’importanza dell’alimentazione personale.

Le calorie hanno poca importanza nella dieta. Quello che conta è il comportamento alimentare e la chimica di ciascuno di noi. Dopo un’attenta visita Maria parla con il paziente. Un colloquio piacevole che non esclude incursioni sulla vita personale. Chi vuole perdere peso o sentirsi bene spesso attraversa momenti difficili, stress o orari poco regolari che incidono sulla nostra capacità di assimilare i cibi. È chi si rivolge alla nutrizionista che si sente di spiegare se qualcosa non va e lei costruisce un quadro della situazione individuale. Un aspetto importante per un paziente, che si sente capito e seguito grazie anche ai puntuali contatti che Maria mantiene con chi ha bisogno del suo “aiuto”.

“Chiamami quando vuoi. Mandami anche un messaggio anche alle 4 del mattino”. È uno degli esempi della disponibilità della diet coach. Se in un attacco di fame avete decimato le provviste, lei può riportarvi sul giusto binario. Analisi del sangue, quadro clinico e il gioco è fatto. L’importante, come in tutte le cose, è essere costanti e affidarsi.

La Dieta Giusta: il libro di Maria Cassano

“La dieta giusta”, edito da Mondadori, riassume tutto questo questo. Ma non solo. È un invito a conoscersi, a regalarsi uno stile di vita in cui il cibo va gustato come un capo d’abbigliamento: scegliendo quello che indossiamo meglio e che ci fa sentire più belli. Un discorso che non vale solo per perdere chili, ma soprattutto per sentirsi in armonia con la vita che conduciamo.

In questo libro non c’è spazio per alimentazioni alla moda o indicazioni senza fondamenti scientifici. Biologia molecolare e patologia clinica conducono al percorso dell’informazione corretta. E’ necessario conoscere la propria chimica, come si reagisce ad alcuni cibi, singoli e in associazione, che spesso sono causa di infiammazione. Lo stile alimentare o la scelta della dieta da seguire nel medio o lungo termine, vengono costruite su misura, identificando alimenti, dieta e strategie comportamentali utili. “Lo scopo non è quello di rivoluzionare il vostro modo di mangiare, bensì di mettere ordine in quello che vi piace con accorgimenti e strategie comportamentali personalizzati, al fine di guidarvi verso gli obiettivi che più desiderate”.

I segreti? Alimentazione accompagnata dal cambiamento del nostro stile di vita e forza di volontà. L’infiammazione di cui parla la nutrizionista non riguarda solo lo stomaco. Va a incidere su disturbi legati ai muscoli, alle ossa o ai nervi. Tutto ciò che mangiamo può rivoluzionare il nostro benessere e la soluzione non è quella di evitare un alimento, ma di saperlo integrare. O meglio, associare.