8 MARZO 2017: MUSEI GRATUITI PER LE DONNE

Aree archeologiche, monumenti statali e musei gratuiti per tutte le donne. Oggi, in tutta Italia, l’arte e la cultura sono gratis per il pubblico femminile. L’iniziativa è stata promossa dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il ministro Dario Franceschini ha inoltre annunciato che non sarà limitata solo a questo 2017. “Da quest’anno i musei statali saranno gratuiti per le donne ogni 8 marzo”.

MUSEI GRATUITI PER LA FESTA DELLA DONNA

Un’iniziativa lodevole per una ricorrenza così importante come la Giornata internazionale della donna. La bellezza senza tempo dell’arte e la ricchezza senza prezzo della cultura delizieranno gli occhi di tantissime visitatrici in tutta la penisola. Non solo musei gratis e monumenti: tante anche le mostre temporanee accessibili sempre senza pagare il biglietto. Oltre a ciò, se non bastasse, il ministro Franceschini ha invitato i direttori dei musei e dei luoghi d’interesse pubblico ad organizzare visite, eventi e manifestazioni a tema nei siti della cultura statali. Tutti tesi a sottolineare il rilievo di questa giornata dedicata ai diritti delle donne.

OLTRE AI MUSEI GRATIS, UNA CAMPAGNA SOCIAL

Il Ministero ha celebrato questa giornata di festa, insieme alle aperture gratuite, con un’apposita campagna di comunicazione social. E una galleria di donne eccezionali, la cui fama ha attraversato i secoli anche grazie all’arte e alla cultura. Sante e prostitute, dee e popolane, intellettuali e artiste, attrici e martiri, scrittrici e poetesse, madri, madonne e rivoluzionarie.

La campagna social del Mibact punta i riflettori sulle vite delle donne che hanno fatto la storia. Attraverso le sue rappresentazioni più significative nell’arte, con dipinti, sculture, stampe, busti, reperti archeologici e ritratti che celebrano il “femminile”. Da Sofonisba Anguissola, una delle prime esponenti della pittura europea, a Ofelia, il personaggio shakespeariano e tragica eroina. Dal busto di Madame de Stael, al dipinto pompeiano di Saffo; da Cleopatra ritratta da Giovan Francesco Guerrieri, alla scultura di Eleonora Duse. E, ancora, le Tre Età della donna, il capolavoro dell’artista austriaco Gustav Klimt, simbolo delle tre fasi della vita femminile.

L’INVITO ALLE VISITATRICI

L’invito rivolto alle visitatrici è quello di una vera e propria caccia al tesoro digitale nei musei gratuiti italiani. Muniti di smartphone o macchina fotografica, alla ricerca di donne in dipinti, sculture, vasi figurati, arazzi e affreschi delle epoche e delle collezioni più disparate. Tutti possono condividere le proprie foto con l’hashtag #8marzoalmuseo e invadere i social con opere da tutta Italia, seguendo un filo rosso che unisce, nella bellezza, le straordinarie collezioni statali.

L’elenco delle iniziative è pubblicato in tempo reale.

www.beniculturali.it/8marzo | #8marzoalmuseo |