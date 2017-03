Cardiopsicologia: la disciplina che cura cuore e mente 

Lo stress, lo sappiamo bene, è uno dei mali dell’era moderna. Quando ci si lascia condizionare da emozioni negative le conseguenze possono essere di varia natura. C’è chi soffre di disturbi dermatologici, chi si trova a fare i conti con bruciori allo stomaco ma, a quanto pare, anche il cuore potrebbe risentirne. Andiamo a scoprire cos’è la cardiopsicologia…

Cardiopsicologia per il benessere di cuore e mente

Ebbene sì, esiste uno stretto legame tra mente e cuore. Questo è il pane quotidiano della cardiopsicologia, ovvero quella disciplina che mette in comunicazione la cardiologia e la psicologia e, come ha spiegato a Les Echos il Dottor Jean-Pierre Houppe, ha soprattutto un valore preventivo. Si prende infatti cura di tutti quei pazienti che si trovano a fare i conti con patologie cardiache dettate da fattori psicologici, emotivi e sociali. Proprio così: lo stress potrebbe essere una delle causa dell’insorgenza di problemi cardiaci.

A dimostrarlo è stato uno studio condotto dai ricercatori del Massachusetts General Hospital e dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York e pubblicato dalla rivista scientifica The Lancet. Tutto parte dall’amigdala. Sembra infatti che questa zona del cervello che gestisce le emozioni e la paura, in caso di iperattività, vada ad attivare le difese immunitarie provocando l’infiammazione dei vasi sanguigni rappresentando così una minaccia per l’apparato cardiovascolare.

L’importanza della coerenza cardiaca

Quando insorge un’emozione negativa bisogna riequilibrare lo stato psicofisico per mantenere la coerenza cardiaca ovvero è necessario aiutare cuore e cervello a ristabilire la normalità. A parlare di coerenza cardiaca è stato soprattutto il Dr. David Servan-Schreiber. Lo psichiatra, attraverso il suo best-seller “Guarire”, ha diffuso delle linee guida utili a tutti coloro che vogliono curare depressione, stress, disturbi d’ansia etc. limitando l’uso degli psicofarmaci.

Ridurre lo stress con la respirazione

Controllare il proprio ritmo cardiaco è possibile. Lo yoga, ad esempio, è un’ottima palestra per far entrare il battito cardiaco in coerenza. Attraverso il respiro, lento e profondo, è possibile focalizzarsi sulla propria interiorità. Utile anche la “mindfulness“, ovvero la meditazione di consapevolezza. Questa pratica permette di ridurre lo stress lavorando sulle emozioni andando così ad eliminare ogni tensione. Fondamentali, anche in questo caso, gli esercizi di respirazione.

Come monitorare i risultati? Semplice, ricorrendo a programmi di bio-feedback. Con un sensore posizionato sul dito e collegato ad un computer, si possono infatti misurare le variazioni della frequenza cardiaca.