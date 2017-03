Conservare la mimosa: qualche consiglio

Se avete ricevuto in dono il tradizionale mazzetto, ecco come conservarlo perché duri a lungo

Se avete ricevuto il tradizionale mazzolino floreale della Festa della Donna, vorrete certo farlo durare il più a lungo possibile. Saper conservare la mimosa recisa non è scontato. Se la si mette semplicemente in acqua tenderà a seccarsi in pochissime ore. Inoltre, i rametti tendono velocemente a marcire. Ecco alcuni consigli per conservare la mimosa più a lungo.

Conservare la mimosa in vaso

I fiori recisi spesso trovano giovamento dalla presenza di vodka e zucchero nell’acqua. Ve lo abbiamo spiegato approfonditamente in questo articolo. Il fiore della Festa della Donna è molto più delicato di altri, e tende a deperire velocemente. Per conservare la mimosa recisa in vaso, occorre prima di tutto pulire il ramo da foglioline rovinate e soprattutto da quelle che spuntano alla base del gambo. Altrimenti, inserendole in acqua, creeranno marciume. Aiutatevi con un coltellino.

Mettete i gambi nell’acqua immergendoli solo per un paio di centimetri: non serve che siano sommersi! Un trucco per conservare la mimosa è quello di mettere qualche goccia di limone dentro l’acqua (basteranno 4-5 gocce). L’acqua inacidita manterrà il gambo fresco più a lungo. Naturalmente i fiori andranno scartati dalla confezione se ne hanno una. Ponete quindi il vaso in un luogo lontano dalla luce diretta dei raggi solari. E preferibilmente in un ambiente umido (cucina, bagno), in modo che i fiorellini non si secchino velocemente.

Se invece volete piantare la mimosa in giardino, ecco i consigli per prendersene cura.

Un po’ di storia

Sembra che l’usanza di regalare una mimosa alle donne nel giorno dell’8 marzo derivi dal primo dopoguerra. Alcune esponenti e attiviste dell’UDI (Unione Donne Italiane) come Teresa Mattei, Rita Montagnana e Teresa Noce, la proposero come simbolo in quanto fiore che sboccia i primi di marzo. Ma soprattutto economico e diffusissimo.

Da allora in effetti la valenza simbolica della mimosa ha perso molto del suo spessore originario. Tanto che il motto di questo 8 marzo è ‘Appendi mimose e cioccolatini al chiodo e sciopera’. Ci sono cose ben più importanti a cui pensare dei frivoli festeggiamenti: violenza di genere, disparità, inesistenti politiche sociali, sessimo. Ma se oggi riceverete comunque un mazzetto di mimosa, vale la pena provare a farla durare il più a lungo possibile.