Movimenti che seducono: quali sono secondo la scienza

I MOVIMENTI CHE SEDUCONO A RITMO DI DANZA

La danza è da sempre considerata un’arma di seduzione, grazie ai suoi movimenti sinuosi ed affascinanti. In alcune specie animali particolari danze sono veri e propri rituali di corteggiamento, indispensabili prima dell’accoppiamento. Per l’uomo, fin dall’antichità, la danza riveste ruoli di varia importanza. Ci sono danze propiziatorie, danze religiose, danze di ringraziamento e danze semplicemente ricreative. Proprio questi tipi di ballo sono i più diffusi nella società moderna, ma attenzione al potere che ancora nascondono…

I MOVIMENTI PIU’ EFFICACI NEL PROCESSO DI SEDUZIONE

Per secoli il ballo di coppia è stato direttamente collegato alla conquista amorosa. Ballano i promessi e novelli sposi. Ballavano i regnanti e i giovani innamorati del popolo. La danza è un linguaggio universale, che si esplica proprio grazie a particolari movimenti del corpo. Ebbene, un team di psicologi britannici ha svelato quali sarebbero i passi di danza più efficaci nel processo di seduzione.

MOVIMENTI ASIMMETRICI

A quanto pare, dagli esiti di una ricerca effettuata da questo team di esperti, i movimenti asimmetrici sarebbero quelli di gran lunga più seduttivi. Per asimmetrico si intende che braccia e gambe devono muoversi diversamente tra loro. Nel frattempo, sarebbe bene che i fianchi e il bacino oscillino in maniera molto sinuosa. Questa sarebbe la strategia seduttiva migliore, a ritmo di danza e di musica moderna, secondo gli psicologi.

TROVARE L’ANIMA GEMELLA CON UN BALLO

Non solo il ballo sarebbe una strategia di conquista vincente, ma a quanto pare è anche una delle più efficaci. Pare infatti che si facciano più incontri amorosi poi andati a buon fine sulle piste o nei locali dedicati alla musica, che in altri luoghi. Sarebbe addirittura più efficace dei siti di incontri online. Dunque, se non avete ancora trovato l’anima gemella, non dite che non vi avevamo avvertito…