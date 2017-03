Riflessi floreali: quando un gioiello fa primavera

Il flower power invade il mondo dei bijoux. Ad andare in scena sono rose, margherite e colori pastello pronti a sottolineare la femminilità di ogni donna

Al pari dell’abbigliamento, con l’arrivo della primavera, anche il mondo dei bijoux predilige i riflessi floreali. Per emozionarsi, a volte, basta lasciarsi sorprendere dal fascino delle piccole cose. Ebbene sì, sono proprio loro, gli accessori, i grandi protagonisti di stagione: che si tratti di anelli, collane, orecchini o bracciali poco importa. Tutti contribuiscono a impreziosire un outfit, qualunque esso sia.

Riflessi floreali: impazza la flower mania sui gioielli

Osare sì, ma sempre con classe. Quando eleganza chiama, Swarovski risponde. I gioielli della Collezione Spring Summer 2017 hanno uno stile audace che permette di illuminarsi d’immenso. Tanto di giorno quanto di sera.

Come sottolinea Nathalie Colin, Direttore Creativo, la collezione è un trionfo di raffinatezza e presenta evidenti rimandi a Parigi e Los Angeles, due città a lei molto care.

Da una parte c’è il lato romantico della ville lumière che si traduce in colori tipici della bella stagione, rimandi floreali o in gioielli grafici che ricordano la silhouette della Tour Eiffel e della piramide del Louvre. L’influenza di Los Angeles, invece, si coglie nei modelli dalle forme più fluide e Gypsy nonché nei motivi con le palme.

Swarovski: un romantico viaggio tra Parigi a Los Angeles

La collezione Crystaldust, ad esempio, urla movimento e fluidità: è un trionfo di luce e femminilità. Che sia una collana o un bracciale, a doppio o trilpo giro, questi gioielli sono caratterizzati da una moltitudine di cristalli colorati che donano a chi li indossa una brillantezza unica.

A rendere omaggio al sole californiano è la linea Gisele con bracciali, collane e orecchini caratterizzati da vivaci cristalli verdi e fucsia in memoria delle palme che costeggiano i viali della famosa “Città degli Angeli”. Un contrasto cromatico che funziona. Di grande impatto visivo anche la linea Guilty con gioielli dal taglio distintivo. Che dire dei colori? Alle tonalità dorate si abbinano nuances fredde.

Che sia un abito da sera o una semplice t-shirt, la linea Gardenia, con quello stile opulento, sa come rendere giustizia a ogni outfit. Un esempio? La collana torque con cascate di magnifici Clear Crystal in tagli diversi. Semplicemente unica. Per chi ama giocare con le geometrie, la linea Granite sorprende con gioielli che presentano tagli, colorazioni e montature sempre diverse.

Pandora, un inno al romanticismo

A tutte coloro che cercano un gioiello distintivo, Pandora suggerisce modelli dal design decisamente femminile. I nuovi anelli e i bracciali Cuori Radiosi, in Argento Sterling 925, sono infatti impreziositi da intagli a cuore. Solo a guardarli mettono di bunumore. Lo smalto colorato e la zirconia cubica, della stessa nuance, sono un vero inno alla primavera. Dal celeste al blu, dal lavanda al verde menta passando per l’orchidea, il rosa chiaro e l’argento, ce n’è davvero per tutte.

Il romanticismo è nell’aria: niente è meglio di un fiore per ricordare lo spirito fresco della bella stagione. A fare la differenza è il fascino delle margherite. Semplici ma eleganti.

Pandora ama i riflessi floreali e lo dimostra con Margherite luminose, gioielli iconici in Argento Sterling 925 arricchiti da pietre di zirconia cubica incolore. Tutte sono state incastonate a mano, una ad una su orecchini, ear climber, anelli e bracciali.