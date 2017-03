Capelli forti: con che frequenza andrebbero lavati?

Il tempo spesso è nemico. Quando giunge il momento di dedicarsi alla beauty routine la fretta di certo non aiuta. Il rischio è quello di commettere banali errori che, in realtà, con un pizzico di attenzione in più si potrebbero evitare. Non c’è che dire, per assicurarsi capelli forti bisogna prendersene cura. La domanda sorge spontanea: con che frequenza andrebbero lavati? Basta farsi un giro su internet per imbattersi in messaggi che mettono in guardia: fare lo shampoo ogni giorno, a quanto pare, sarebbe un rischio in quanto andrebbe a irritare il cuoio capelluto.

Capelli forti: shampoo o non shampoo?

Al fine di vederci chiaro, la nota rivista Vogue si è rivolta a un guru della bellezza, l’hair stylist Anthony Turner, colui a cui vanno i meriti delle bellissime acconciature viste tra le più illustri passerelle del fashion system. A suo avviso, in realtà, non ci sono delle regole scritte a cui attenersi: “Tutto dipende dal tipo di capello”. Il suo consiglio, dunque, è quello di sentirsi liberi di fare le proprie considerazioni.

A dire la sua è stata anche la colorista delle celebrities Rita Hazan che, parlando al Ny Times, ha dichiarato: “Le donne ormai sono dell’idea che lavare i capelli troppo spesso possa essere nocivo. In realtà, oggigiorno, i prodotti in commercio sono molto meglio rispetto a qualche anno fa. Ergo, se si individuano quelli giusti, essendo delicati, si possono usare anche tutti i giorni.”

Sale o zucchero per fare pulizia

La questione si fa seria quando si nota la comparsa della forfora. “Spesso, quando una donna nota la presenza di quelle fastidiose scaglie bianche, tende a diminuire i lavaggi” – ha affermato Francesca Fusco, dermatologo di New York. “In realtà, così facendo, si vanno solo a peggiorare le cose.” Il suo suggerimento? Utilizzare regolarmente lo shampoo per eliminare la pelle morta.

Per avere capelli forti, una pulizia profonda è quel che ci vuole. Ottimo a tale proposito lo scrub a base di sale. Proprio così, è in grado di spazzare via ogni tipo di sporcizia. In alternativa il Dr. Fusco suggerisce di aggiungere un cucchiaino di sale o di zucchero allo shampoo.

Mai avere i minuti contati. E’ sufficiente un quarto d’ora per lavare i capelli con condizione di causa. Basta mettersi a testa in giù, al fine di migliorare la circolazione e, dopo lo shampoo, si risciacqua con cura. Si passa poi al balsamo, o alla maschera, applicando il prodotto dalle radici alle punte evitando di lasciarlo sul cuoio capelluto. Si possono anche aggiungere un paio di gocce di aceto di sidro di mele, un ottimo antibatterico e, in conclusione, una passata di acqua fredda è un toccasana.

Lavaggi: a ognuno la sua abitudine

Cosa ne pensano le donne? Quali sono le loro abitudini? Vogue ha raccolto interessanti testimonianze. Lisa Niven, Vogue.co.uk beauty editor, ad esempio, lava i capelli tutti i giorni. Ama avere una chioma sempre fresca. Al fine di non aggredirla predilige uno shampoo delicato e applica il balsamo solo sulle punte.

Una volta a settimana, invece, si concede una pulizia più profonda. Funmi Fetto invece, scrittrice freelance ed editor, si dedica alla cura dei capelli ogni 7-10 giorni. Se prima odiava il fai da te, ora lo trova incredibilmente terapeutico. La sua capigliatura afro è coccolata con impacchi a base di acqua, olio di carota e qualche goccia di olio essenziale o ancora si avvale di uno scrub al sale marino. Dopo averla risciacquata con dell’acqua fredda, l’asciuga, senza strofinamenti, con una t-shirt.