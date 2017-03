Co-marketing, la parola chiave del lusso contemporaneo

Un capo iconico che incontra la cifra stilistica di un brand acclamato. Una firma che coniuga le proprie eccellenze con il know-how di un marchio storico. Grazie al co-marketing, la moda dà vita a progetti speciali che diventano icona. Il prossimo autunno inverno la parola chiave del lusso contemporaneo sarà proprio questa: co-marketing. Strategie collaborative che ampliano il mercato di riferimento, e, in particolare, coniugano il settore della moda di lusso con quello dello sportswear. Un trend che non accenna ad arrestarsi quello dell’abbigliamento sportivo da passerella. Sportswear che, lungi dall’essere relegato alle occasioni performative, diventa uno stile di vita, un mood durevole.

Co-marketing per lo sportswear di lusso

Accade quindi che un brand legato all’abbigliamento high tech decida di intraprendere un’avventura di co-marketing e co-branding con un marchio simbolo della calzatura di lusso. Duvetica ha scelto Santoni per la sua prima collezione di sneakers, una capsule collection che porta il doppio nome. Disponibile dal prossimo autunno inverno 2017 2018, la collezione sintetizza i due brand, coniugando la perfezione tecnica al design più ricercato.

Un nuovo concetto di sneaker, tre modelli uomo e donna realizzati con fondo a cassetta e in nappa. La scelta della palette è un minimale ed elegantissimo bianco o nero. Vega e Adhara sono, rispettivamente per uomo e per donna, sneakers allacciate con linguetta imbottita con dettaglio posteriore a contrasto intercambiabile. Dionisio e Thia (sempre uomo e donna) sono un modello di mid-top sneaker. Mentre Aristeo e Febe sono una low-top sneaker con fascia elastica. Saranno disponibili anche in blu navy e army.

Sportswear di lusso, attitude informale

Co-branding d’eccezione anche per la collezione autunno inverno 2017 firmata Dsquared2 e K-Way®. I due marchi hanno realizzato una capsule collection che fonde lo sportswear di lusso Dsquared2, con l’attitude informale di K-Way®. Le inconfondibili giacche in nylon, iconiche sin dal loro debutto nel 1965, si sono fuse allo stile di Dean e Dan Caten. Il risultato? Sportswear contemporaneo, ricco di stile, attento ai dettagli ma allo stesso tempo spontaneo, divertente, dall’identità singolare.

Giacche reversibili per uomo e per donna. Capi oversize color arancio, in cui le zip e il logo K-Way® vengono enfatizzati. Patch e check rossi e neri che evocano gli sport canadesi. Mentre motivi floreali rimandano alla collezione per il prossimo autunno inverno Dsquared2. Audacia canadese, sartoria italiana, e un capo iconico, l’antipioggia per eccellenza. La capsule collection verrà lanciata a partire da luglio 2017.