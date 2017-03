Country chic: l’outfit ideale per gli spiriti liberi

In primavera va di moda il mood country chic. Le giornate si allungano, il sole torna a risplendere e, di conseguenza, ecco che si accende quell’incontenibile voglia di avventura. A prescindere dalla meta, serve un look adatto alla mission: inseguire la spensieratezza.

Country chic: un inno alla libertà

A.a.a cercasi spiriti liberi. La nuova collezione di Woolrich, dedicata alla Primavera/Estate 2017, unisce comfort a stile e innovazione. I suoi outfit, dall’animo country chic, urlano allegria. A dimostarlo è, ad esempio, la Rudder Jacket in stampa camou o il Prescott Reversible Parka, capospalla limited edition dalla linea femminile.

Questa giacca, antivento e water resistant, se da un lato è a tinta unita, dall’altro presenta una vivace fantasia decorativa che rimanda a suggestioni orientali. I contrasti cromatici che vedono il rosa sfumare sul beige e il celeste sul blu, sono degni di nota. Da non dimenticare l’importanza del pratico cappuccio, ampio quanto basta per assicurare protezione in caso di pioggia.

Woolrich, avventure a colori

A urlare avventura sono i modelli dalla stampa mimetica come la Long Cape, una cappa lunga in leggero nylon antivento così come la Short A-Line Anorak, entrambe ispirate alle giacche da pescatore ma rivisitate al fine di esaltare la femminilità di chi le indossa. Più romantico il capospalla Printed Field Eskimo. Realizzato in leggero tessuto “shape memory”, aderisce bene alle forme. Pratico da indossare e bello da vedere grazie alla stampa floreale in colori di ispirazione mimetica.

Da non dimenticare lei, la GTX Mountain Jacket che riporta in scena, in chiave moderna, la prima giacca da montagna in Gore-Tex. E’ perfetta per affrontare climi più miti. Proprio così, è resistente al vento e all’acqua grazie alle cuciture interne termosaldate e al comodo tessuto tecnico. Ma non solo. Anche la silhouette si presenta rinnovata, più contemporanea e minimalista. Il tutto disponibile nella versione Navy Melton e Dark Olive.

Chervò: dalla mimetica ai fiori

Ad assecondare quella voglia di spensieratezza tipica della primavera è anche Chervò. Il brand, leader nell’abbigliamento e accessori per il golf, sport e tempo libero, pone l’accento su capi la cui energia passa attraverso una tavolozza ricca di colori. Non sono da meno le stampe, sempre molto ricercate.

Proprio così. I capi della stagione Primavera/Estate 2017 urlano freschezza grazie a pattern floreali come quelli portati in scena dal capospalla Magda. Non è da meno la fantasia mimetica come dimostra Millivanilli, giacca sagomata adatta tanto per lo sport quanto per il tempo libero.

Chi ama puntare sulla semplicità, perfetto il modello Morito, una giacca dall’effetto trapuntato bianca con dettagli tasche e zip blu navy. Degna di nota la tecnologia Windlock che, grazie a membrane elastiche e rivestimenti con trame supercompatte, lascia fuori il freddo.

I capispalla firmati Chervò, non c’è che dire, sono all’altezza delle aspettative in quanto permettono di vivere all’aria aperta e fare attività sportiva con il massimo comfort e libertà di movimento.