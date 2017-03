Doutzen Kroes e Lara Stone immortalate da Testino

Completamente nude in un’immagine che sta facendo il giro del mondo. Scattata per un’occasione speciale

Sono le due supermodelle olandesi per antonomasia. Non a caso, Vogue Nederland le ha volute per la doppia cover del numero in uscita, che celebra il quinto anniversario del magazine in Olanda. Parliamo di Doutzen Kroes e Lara Stone, che hanno posato di fronte all’obiettivo di Mario Testino.

Ma non è solo l’occasione in sé a far parlare. Le immagini della copertina hanno fatto il giro del mondo in pochi secondi dalla loro prima uscita, perché è forse una delle cover più sexy che la rivista abbia mai realizzato. Doutzen Kroes e Lara Stone posano infatti completamente nude, abbracciate, in una posa ammiccante e poi sul punto di baciarsi. Immagini che hanno fatto salire il termometro della sensualità a dismisura. E non mancano le primissime critiche: una fotografia lesbo-ammiccante costruita ad arte per un pubblico maschile, la definiscono in molti commentatori sui social. Sfruttamento del corpo femminile in quanto oggetto di sessualità. Chi la difende, d’altro canto, non la trova più o meno offensiva di altre mille immagini patinate.

Doutzen Kroes e Lara Stone: chi sono

Difficile non aver mai sentito parlare di Doutzen Kroes e Lara Stone. Ma per chi fosse digiuno di mondo patinato, si tratta di due supermodelle olandesi. Doutzen Kroes ha 32 anni, e Lara Stone 34. Doutzen Kroes è stata per 6 anni angelo di Victoria’s Secret, e secondo Forbes è tra le 10 modelle più pagate al mondo. Lara Stone fa parte della stessa classifica, rientrando nella top 10. Famosa e richiestissima soprattutto per la sua bellezza fuori dai canoni, ha di recente intrapreso la carriera di attrice, recitando nel film En moi, diretto da Laetitia Casta.