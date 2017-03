La Luna nel vostro segno fa risplendere il fascino personale, già potenziato dal durevole trigono di Venere in segno di Fuoco. L’amore è ora tra le vostre priorità e promette soddisfazioni davvero coinvolgenti, che siate in coppia o no, il momento promette bene. Tanti i pianeti in angolo armonioso per le questioni di lavoro

colore: Giallo Sole

Edoardo Bennato, Tu vuoi l’America