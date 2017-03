Riso e derivati sono cibi a rischio per i bambini?

IL RISO, CHE BONTA’!

Il riso è a buon ragione considerato un alimento molto sano, leggero e da preferire anche alla pasta, specialmente nelle diete ipocaloriche. Essendo un cereale dalle ottime proprietà nutritive viene introdotto molto presto anche nella dieta dei bambini. Che lo gradiscono molto, sia sotto forma di primo piatto, che nei suoi derivati. Torte, bevande e budini, supplì, tortini, insalate, risotti: è difficile resistere a tanta bontà!

I NUTRIZIONISTI PUNTANO IL DITO SUL RISO

Eppure i nutrizionisti, negli ultimi tempi, hanno puntato il dito proprio su questo prezioso alimento. Pare infatti che, a causa del metodo di coltivazione, il riso possa contenere alti livelli di arsenico. Tali da renderlo molto pericoloso per la salute umana, specialmente quella dei bambini.

Nelle risaie, a causa dell’acqua, il tasso di assorbimento dell’arsenico eventualmente presente nel terreno è infatti molto più alto rispetto ad altri tipi di colture. Se nell’uomo bassi livelli di arsenico sono assolutamente tollerati, l’aumentare di questi può invece creare gravi danni. Soprattutto, come anzidetto, in organismi delicati ed in via di sviluppo come quelli dei bambini.

COME COMPORTARSI CON I BAMBINI

Gli allarmisti pensano che la soluzione sia eliminare il riso dalla dieta dei bambini e ridurlo in quella degli adulti. In realtà non occorre arrivare a soluzioni tanto drastiche. Certo sarebbe meglio evitare di somministrare ai piccini le bevande a base di riso o preparazioni di dubbia provenienza. E alternarne il consumo a quello di altri ottimi cereali quali il farro, l’orzo o il kamut. Sarebbe altresì da preferire il riso bianco a quello integrale, poiché essendo raffinato, l’eventuale presenza di arsenico viene ridotta. Ultima raccomandazione è quella di scegliere sempre prodotti di qualità, dalla provenienza certa. Privilegiamo il buon riso prodotto in Italia, che rispetta gli standard e le normative di sicurezza europee.

COME ELIMINARE L’ARSENICO

Se, nonostante queste indicazioni, non vi sentite ancora sicuri nel consumare questo alimento, potete usare i seguenti accorgimenti. L’arsenico viene eliminato durante la bollitura, quindi bollire il riso come la pasta. Spiacenti per gli amanti del risotto da veri chef “alla Carlo Cracco“, ma così facendo avrete un alimento sicuro e sano. Altro metodo, buono ma non altrettanto efficace, è sciacquare bene i chicchi prima di procedere alla cottura.