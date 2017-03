instagram beyonce Beyoncè Instagram Rob Kardashian Rob Kardashian e Blac Chyna hanno fatto creare apposta un emoji che hanno poi postato su Instagram. instagram m_phelps00 Michael Phelps e la moglie lo dicono così, mostrando un costumino taglia baby... instagram justintimberlake Justin Timberlake e Jessica Biel: una foto che dice tutto. instagram Brooklyn Decker L'attrice Brooklyn Decker posta questa foto che esprime tutta la sua gioia. instagram Hilaria Baldwin Alec e Hilaria Baldwin salutano la fine del 2014 su questa spiaggia con un annuncio speciale: "Il 2015 sarà un anno grandioso e siamo felici di annunciare che aspettiamo un altro piccolo membro della nostra famiglia". Eric Lively Blake Lively annuncia così l'arrivo del figlio che ha avuto con Ryan Reynolds. instagram Kelly Rowland E che dire di queste piccole scarpette da ginnastica fotografate accanto a quelle del marito di Kelly Rowland? twitter Jessica Simpson Questo è invece il messaggio di Buon Natale pubblicato su Twitter da Jessica Simpson. instagram Chrissy Teigen Chrissy Teigen e John Legend postano questa foto su Instagram e scrivono: Siamo felici di annunciare a tutti che siamo incinti :-)" twitter Busy Phillips Busy Phillips posta direttamente il risultato del test di gravidanza... instagram Doutzen Kroes Mentre la top Doutzen Kroes si fa fotografare nuda con una piccola pancia che la dice lunga. instagram Laura Kenny Due biciclette da adulti e una per bambini: di chi sarà? Ovviamente del figlio della campionessa olimpica Laura Kenny, che si era già portata avanti con i regali...

“Sono incinta”: gli annunci più belli delle star sui social

Quando si tratta di fare il grande annuncio, come dicono le star “sono incinta”? A quanto pare la cara, vecchia telefonata alla famiglia ed agli amici è passata di moda. Ora la modalità più gettonata è affidata ai social network, di cui le star sono grandi utilizzatrici. Ecco quindi che l’avvento di Instagram e Twitter su tutti ha contribuito a rendere l’annuncio di una gravidanza vip un momento virale condiviso da migliaia di persone in tutto il mondo. Ma quali sono gli annunci più belli, originali o commoventi che si trovano in rete? Ne abbiamo elencati dodici, quelli che ci hanno colpito di più. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprirli tutti!

