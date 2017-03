La Luna in dispettosa opposizione potrebbe innervosirvi, almeno fino a stasera, conviene quindi mantenersi centrati e usare a piene mani quella fiducia in voi stessi che lo splendido trigono di Giove vi offre per tutto l’anno. Starete sempre bene progettando cambiamenti spettacolari, imprese complesse. Ma divertenti

colore: Smeraldo

Ryūichi Sakamoto, Forbidden colours