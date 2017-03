Casco dello scooter: come pulirlo al meglio

PERCHE’ PULIRE IL CASCO DELLO SCOOTER

La pulizia del casco dello scooter è molto importante per la vostra igiene ed il comfort totale alla guida. Una visiera sporca può compromettere la buona visibilità della strada di fronte noi. La calotta esterna in cattivo stato è assolutamente antiestetica da vedere e non vi farà fare certo una bella figura. Il rivestimento interno, infine, se male odorante e sporco è sia sgradevole che potenzialmente pericoloso per l’igiene e la salute di cute e capelli.

COME PULIRE IL CASCO DELLO SCOOTER

Specialmente d’estate, con il gran caldo, il sudore tenderà a sporcare il rivestimento interno dello scooter. La polvere, lo smog, le intemperie e i capelli non sempre freschi di shampoo fanno il resto, rendendo indispensabile una regolare pulizia. Fortunatamente, negli attuali caschi, il rivestimento interno è removibile. In tal modo la sua pulizia, da effettuare almeno una volta l’anno, sarà sicuramente più agevole ed accurata.

IL RIVESTIMENTO INTERNO

Tale rivestimento può essere lavato a mano o in lavatrice. Per una maggior sicurezza, leggiamo le istruzioni contenute all’interno del casco. Ovviamente le parti in polistirolo non devono mai venire a contatto con l’acqua. La parte in tessuto, invece, può essere solitamente lavata in lavatrice con lavaggio delicato (max 30 gradi). Oppure a mano, mettendo in ammollo con acqua, bicarbonato e un detergente neutro per almeno un paio d’ore. Risciacquiamo accuratamente e lasciamo asciugare per bene all’aria aperta prima di reinserire il rivestimento nel casco.

COME PULIRE LA VISIERA DEL CASCO

La visiera è una parte che va pulita con cura, perché garantisce la buona visibilità alla guida. Se può essere rimossa, sarà bene mettere anche questa a bagno con acqua tiepida ed un detergente neutro. Poi risciacquare e asciugare con un panno morbido. Se non è possibile staccare la visiera, puliamola direttamente con un panno morbido, in cotone o microfibra. Imbeviamo il panno con una soluzione di acqua e sapone neutro, poi risciacquiamo con sola acqua. Attenzione a non utilizzare fibre che possano graffiare la superficie.

PULIZIA FINALE DELLA CALOTTA

Non resta, a questo punto, che pulire la calotta esterna del nostro casco. Possiamo servirci di una morbida spugna con acqua tiepida e detergente. Risciacquiamo con una spugna imbevuta di sola acqua. Asciughiamo, infine, con un panno morbido.

