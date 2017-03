Cattivi odori: quando il sudore diventa un’arma vincente

Secondo il Dottor Chris Callewart della University of California, un trapianto di batteri da una persona all’altra metterebbe fine al problema delle ascelle maleodoranti

Sudare mette a disagio tutti. Soprattutto quando il proprio corpo emana uno sgradevole odore. Inutile spendere una fortuna acquistando uno nessuno e centomila deodoranti. Come si dice, il toro va preso per le corna. Esiste dunque un rimedio efficace che permette di inibire la formazione dei cattivi odori? A quanto pare la risposta a questo spiacevole problema esisterebbe. Strano ma vero: bisognerebbe fare tesoro del sudore altrui.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico The Indipendent, i meriti andrebbero ai ricercatori della University of California di San Diego. Avvalersi del sudore di un membro della propria famiglia, infatti, potrebbe andare a ridurre quella fastidiosa puzza con cui molti individui si trovano a fare i conti.

Bye bye cattivi odori

L’autore principale dello studio, il dottor Chris Callewart, ha infatti scoperto che, ricorrere a un trapianto di batteri, potrebbe essere un rimedio risolutivo. Ebbene sì. Sostituendo i batteri che causano il cattivo odore con quelli di una persona non affetta dal medesimo problema, si andrebbe a limitare il dramma delle ascelle maleodoranti.

Sudore altrui contro il cattivo odore

Al fine di trovare un riscontro alla sua teoria, il dottor Callewart ha sottoposto due gemelli a un test. Uno dei due soffriva di cattivo odore mentre, l’altro, non presentava alcuna anomalia. Al fratello senza problemi è stato chiesto di non lavarsi per quattro giorni.

Addio puzza: la ricerca

Al gemello, invece, il medico ha suggerito di lavarsi accuratamente con sapone antibatterico al fine di avere ascelle fresche e pulite. Il Dr Callewart poi, strofinando il sudore del gemello sano sulle ascelle dell’altro, ha fatto la grande scoperta.

Il cattivo odore era del tutto scomparso. I risultati sono durati un anno. A testimoniare il successo di questa tesi anche altri esperimenti. Chiamando in causa 17 coppie si sono registrati ottimi risultati: dopo appena un mese è stato possibile constatare una notevole riduzione del fenomeno.