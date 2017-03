Labbra perfette: il segreto in una formula matematica

Secondo i chirurghi plastici dell’Università della California, per avere una bella bocca bisogna rispettare le proporzioni tra labbro superiore, inferiore e viso

Quando si parla di labbra perfette, un modello ideale sono loro, le bellissimi attrici Angelina Jolie e Scarlett Johansson. In tante, guardandosi allo specchio, vorrebbero somigliare a loro. La domanda sorge spontanea: quali sono le dimensioni che rendono più attraenti le labbra femminili? Interessante a tale proposito lo studio condotto da un team di chirurghi estetici dell’University of California e pubblicato sulla rivista JAMA Facial Plastic Surgery.

Labbra perfette: parola alla ricerca

I medici hanno mostrato a due gruppi, composti da centinaia di volontari, delle immagini di donne occidentali di età compresa tra i 18 ed i 25 anni. Il tutto però provvedendo a modificare tanto le proporzioni quanto le dimensioni delle labbra. I risultati hanno mostrato che, gli intervistati, hanno trovato più affascinanti le labbra carnose. Proprio così. Ad avere la meglio sono state quelle bocche che sono state aumentate del 53,5% rispetto alla base di partenza.

La bellezza? E’ tutta una questione di proporzioni

A quanto pare, al fine di potersi definire “perfette”, le labbra devono occupare uno spazio pari almeno il 10% del terzo inferiore del viso. Non è tutto. Deve poi esserci un rapporto di 1 a 2 tra il labbro superiore e quello inferiore. Perché? Sarebbe auspicabile evitare il riempimento eccessivo del labbro superiore cosa che, invece, tanto piace alle celebrità.

Miranda Kerr e Alessandra Ambrosio promosse a pieni voti

Qualche esempio di perfezione? La dottoressa Natalie Popenko, autrice della ricerca, durante un’intervista al Today Show ha rivelato che, a suo avviso, le bocche delle super top model Miranda Kerr e Alessandra Ambrosio avrebbero le proporzioni indicate dalla ricerca.

Come riporta il The Sun, a commentare la notizia è stata il chirurgo plastico Catherine Winslow che, nonostante non abbia preso parte alla ricerca, ha voluto dire la sua. A suo avviso, molto spesso, le foto delle dive dello spettacolo diffuse tramite i social media spingono molte donne a cambiare il volume delle proprie labbra.

Quando si intende rivoluzionare l’aspetto della propria bocca bisognerebbe tenere i piedi a terra prestando massima attenzione alle proporzioni. L’equilibrio conta. “Può essere difficile per un medico determinare quando è troppo, soprattutto oggigiorno in cui le richieste sono influenzate dagli standard hollywoodiani.” – ha rivelato la dottoressa. Insomma, sarebbe cosa buona e giusta evitare l’effetto canotto che risulta molto poco naturale.