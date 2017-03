Le prime performance , i primi look, le prime mosse: come sono cambiate le star?

LaPresse Selena Gomez esordisce nel 2009 con i The Scene al Ballando con le stelle Usa. Pinterest Questa è Taylor Swift nel 2006, quando esordì cantando l'inno nazionale prima di una partita di football. LaPresse Beyoncé, lo sappiamo tutti, ha esordito con le Destiny's Child. Ma non era molto diversa da adesso, in questa foto risalente al 1998? Pinterest Vestitino metallico e abbagliante per Rihanna, al suo esordio nel 2007 durante il Today Show. Wikimedia Commons E che dire di questo completino sfoggiato da Lady Gaga al Lollapalooza di Chicago nel 2007? LaPresse Juatin Timberlake e gli NSYNC: puro stile anni '90 (qui nel 1999). twitter adelettes Il primo concerto di Adele: Great Escape Festival 19 maggio 2007. Sembra un'artista folk... Pinterest Vestitino rosa confetto e frangetta: ecco Katy Perry nel 2008 al South by South West music festival. Pinterest Chi è questo bimbo? Un giovanissimo Justin Bieber. La futura stella del pop ha iniziato la sua carriera cantando e suonando la chitarra per strada in Canada. Pinterest Chiudiamo con questo improbabile look sfoggiato da Ariana Grande al suo esordio nel 2010. Qui si trovava in California per un concerto di giovani artisti chiamato iPOP!

Esordi imbarazzanti delle popstar: i dieci peggiori

Vi siete mai chiesti come fossero le popstar agli esordi, tanti anni fa? Quelli che conosciamo oggi come affermati musicisti e protagonisti dello showbiz mondiale non sono sempre stati come li vediamo ora. I loro look erano molto diversi, così come i lori primi passi di danza. Alcuni esordi sono stati davvero imbarazzanti. Oggi vi mostriamo i dieci esordi che ci hanno maggiormente lasciati a bocca aperta. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprirli tutti, non ve ne pentirete!

Fonte: Harper’s Bazaar

