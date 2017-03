Ballando con le stelle: simpatici e antipatici dello show

Ballando con le stelle: il talent show dove i famosi ballano, si scontrano a passi di tango e salse caraibiche condotto da Milly Carlucci. Una girandola di colori, emozioni e ritmi che va in onda ogni sabato in prima serata su Rai 1.

Eppure, nonostante la musica faccia spesso da collante tra popoli e persone, la trasmissione si contraddistingue spesso per le polemiche. Quelle tra i concorrenti stessi e quelle tra giuria e aspiranti ballerini. Odi e amori quindi. Che fanno emergere personalità e caratteristiche differenti. Ecco quindi i simpatici e gli antipatici dello show.

Ballando con le stelle: i simpatici

Fabio Canino. Il conduttore siede nella giura del programma ed è davvero una sorta di istituzione. Tagliente, educato, capace di portare il discorso sempre a un livello più alto del battibecco tra isterie diverse, è il giudice dandy che ci sta davvero simpatico. Bravo.

Milly Carlucci. Come si fa a non amare questa donna che conduce lo show da più di dieci anni sempre con educazione e stile. Una regina della TV vecchio stile che fa impallidire qualunque conduzione rivale. Altro valore aggiunto, il fatto che si sia messa in discussione ballando nel suo show come ballerina per una notte.

Ballando con le stelle: gli antipatici

Selvaggia Lucarelli. Dall’anno scorso siede nel bancone dei giurati dello show. Francamente non ne sentivamo la mancanza. Nessuna come lei è capace di abbassare il livello dello scontro verso indici così bassi. Conta solo il gossip nelle sue dichiarazioni, l’attacco personale sulla base del pettegolezzo più becero. Le persone la seguono e la amano, ma come giudice per noi è davvero cattiva oltre ogni modo. Più che antipatica.

Alba Parietti. Polemica e graffiante spesso solo per motivi di ego. Ballando con le stelle è uno show dove invece conta tanto il discorso sul ballo, sulle musiche, sui ritmi. Questa la chiave di successo del programma. Le polemiche più basse non trovano posto. E per Alba Parietti è arrivata l’ora di prendersi un titolo di antipatica.