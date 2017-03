Caraibi, un mare di cocktail (che non conoscete)

Caraibi: mare cristallino e spiagge bianche. Ma anche cocktail a profusione. Vi vedete già in riva al mare a sorseggiare Pina Colada e Daiquiri? In realtà le isole più belle del mondo offrono ricette a base di ingredienti locali freschi. E liquori ricchi di storia dell’isola. Un brindisi alle autentiche bevande dei Caraibi!

Caraibi: cocktail Papa Jac

Porto Rico non è solo la culla della pina colada. Al di là della tradizione, si può optare per un’altra bevanda locale meno nota, ma ricca di sapore. Il Papa Jac è un cocktail composto dal succo di frutto della passione, liquore di canna da zucchero e rum. Il Papa Jac è nato più di 25 anni fa in un bar di Old San Juan. Divenuto un must have degli aperitivi, è venduto in tutta l’isola in sacchetti. Ed è diventata la bevanda ufficiale del Festival di San Sebastian. Ai Caraibi la troverete anche in bottiglie vendute nei supermercati.

Ariba Aruba: frutta, vodka e rum

Un viaggio Caraibi merita l’assaggio dei liquori di Aruba, l’isola dei folti alberi e delle spiagge incontaminate. La linfa di Agave è utilizzata per la produzione di un liquore dolce chiamato Coecoei. Si tratta di uno degli ingredienti dell’Ariba Aruba. Il cocktail viene servito in bicchieri di vetro alti per mostrare l’effetto “arcobaleno” di colori rosso, arancio e giallo. Sono le tonalità dei succhi di frutta da cui è composto. E’ il cocktail dell’isola: un mix tra vodka, rum, Coecoei, crema alla banana e altri punch alla frutta. Ecco la ricetta.

Ingredienti

1/2 oz vodka

1/2 oz 151 rum (sarebbe meglio utilizzare il Ron Rico di Aruba)

1/8 oz Coecoei

1/8 oz Crema di banana

1/2 tazza di succo d’arancia

1/2 tazza di succo di mirtillo rosso

1/2 tazza di succo d’ananas

Versate gli ingredienti in un bicchiere alto. Non agitate, basta mescolare leggermente. Aggiungete ghiaccio tritato fino a colmare il bicchiere. Guarnite con una fettina d’arancia e il cocktail made in Caraibi è pronto.