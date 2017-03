Passione vintage: spopola l’occhiale tartarugato

Passione vintage: chi ama guardare al futuro strizzando l’occhio al passato può gioire. L’occhiale tartarugato è pronto a tornare in scena divenendo uno dei protagonisti assoluti della bella stagione. Parliamo di un grande classico che non delude mai. Proprio così. Passano gli anni ed eccolo lì che aspetta il suo momento per tornare a vestire di eleganza. Tanto uomini quanto donne. Perché piace? Ha fascino da vendere. Il suo stile classico e quell’anima versatile permettono di indossarlo in ogni occasione.

Passione vintage: il tartarugato torna in scena

La classe non è acqua. Chi meglio di un brand francese dovrebbe saperlo? Ecco che a fare propria la tendenza è stato Face à Face che ha tinto di magia la sua collezione di eyewear. Quelle che il brand produce altro non sono che delle “architetture in miniatura”, vere opere d’arte che, giocando con volumi, forme, materie e texture, vestono di unicità.

Face à Face: artigianalità e stile

Degno di nota l’occhiale Hoops, la rivisitazione dell’iconico modello Panto, in acetato, dall’effetto tartarugato. Il tutto, come tradizione vuole, scolpito da maestri artigiani della regione dello Jura francese. Impossibile passare inosservate. Con quell’allure moderna, infatti, questa montatura è pronta a divenire a pieno titolo l’arma vincente di tutte quelle donne che vogliono esaltare la propria personalità con stile.

Cutler and Gross tra passato e futuro

La passione vintage fa battere il cuore anche agli inglesi. A dimostrarlo sono i modelli della collezione Primavera/Estate 2017 di Cutler and Gross, luxury eyewear amato e venerato da artisti, architetti e designers. Tutti ne vanno matti. Chi, come loro, ama puntare su un prodotto in grado di abbinare qualità a ricerca estetica, può andare sul sicuro. Il noto brand londinese, infatti, per la produzione dei suoi capolavori si affida alla manifattura italiana (Cadore).

Lo spirito provocatorio della nuova collezione è raccontato attraverso una campagna audace affidata al noto fotografo Platon che ha saputo catturare la vera anima degli occhiali. Da una parte c’è la tecnologia che viaggia alla velocità della luce mentre, dall’altra, il mondo naturale.

Sono ben 12 gli occhiali da tenere d’occhio (ognuno disponibile in 3 colorazioni) di cui 6, quelli iconici d’archivio, sono stati rivisitati in chiave moderna mentre, i restanti 6, sono completamente nuovi. Gli amanti del tartarugato sono stati decisamente assecondati.

Il brand, infatti, va incontro a ogni esigenza. C’è, ad esempio, il mitico modello aviator ripreso nelle forme che, per l’occasione, si fanno maxi rispetto al classico 0822 a cui si va poi ad aggiungere un profilo più piatto. Per chi, invece, preferisce le rotondità, c’è la versione più piccola del classico 0734, in acetato italiano e lenti Zeiss con protezione UV 400 nm. Non è da meno il maxi occhiale dalle linee affusolate, una reinterpretazione del mitico 0259. Ebbene sì, mai sottovalutare il potere dell’accessorio, una vera ciliegina sulla torta in grado di impreziosire anche il più semplice dei look.