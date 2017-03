Vacanza in dolce attesa: consigli di viaggio

Chi ha detto che non si può andare in vacanza in dolce attesa? Le future mamme, se in salute, possono viaggiare

DESIDERIO DI VACANZA IN DOLCE ATTESA

Per tutte le future mamme appassionate di viaggi, che hanno un forte desiderio di vacanza in dolce attesa, ecco una buona notizia. Viaggiare non è vietato! Molte donne, specialmente quando la gravidanza si affronta in età matura, temono qualsiasi cosa. No all’attività fisica, meglio riposare, ridurre i rapporti col partner, no ai viaggi. La paura di poter far del male al bambino a volte è esagerata, tanto da comportarsi come se si stesse male. In realtà questo atteggiamento è sbagliato: se è vero che la prudenza non è mai troppa, esagerare può essere altrettanto dannoso. Specialmente per quanto riguarda l’umore della futura mammina, i suoi rapporti sociali, il suo benessere.

Sì AD UNA BELLA VACANZA IN DOLCE ATTESA

Il periodo in cui bisogna stare più attenti durante la gravidanza sono i primi tre mesi e gli ultimi due. In particolare nei tre mesi centrali (quarto, quinto e sesto mese) la futura mammina può rilassarsi e concedersi qualche coccola in più. Come appunto un bel viaggio in compagnia del partner, della famiglia o degli amici. Se le condizioni di salute della gestante sono buone, ci si può tranquillamente concedere una vacanza in dolce attesa. E si può raggiungere la meta di destinazione con qualsiasi mezzo aereo, treno, nave, etc. Sarà bene, tuttavia, utilizzare qualche accorgimento.

CONSIGLI PER UNA SICURA VACANZA IN DOLCE ATTESA

In primo luogo, un consiglio utile prima di organizzare il viaggio è quello di evitare località a rischio. Per rischio intendiamo luoghi dove è possibile con facilità contrarre malattie come la malaria in Africa. Oppure essere punti dalle zanzare Zika in America Latina. Queste località vanno evitate in stato interessante. Allo stesso modo, va da sé che tutte le destinazioni che prevedono vaccini potenzialmente dannosi per il feto vanno scartate.

Il mondo è fortunatamente tanto vasto, dunque, a parte queste restrizioni, la scelta resta ampia! Le amanti del mare possono scegliere le isole, come le isole greche, Malta, le isole spagnole o le bellissime isole italiane. Anche la Spagna e la Francia o le località scandinave sono mete perfette per una vacanza in dolce attesa. In linea generale, sarebbe bene privilegiare località dal clima mite e posti dotate di buone strutture sanitarie. Luoghi dove il cibo è sicuro e controllato, mete raggiungibili con poche ore di viaggio e senza percorsi particolarmente faticosi. Vi consigliamo altresì, di stipulare sempre un’assicurazione medica di viaggio prima di partire con qualche farmaco di prima necessità. Scegliete una destinazione che vi renda serene e spensierate. Ed ora… godetevi la vostra vacanza in dolce attesa!