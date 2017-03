La Luna Piena in segno opposto può creare una certa inquietudine, forse una sorta di ribellione all’ordine delle cose, un’affermazione del caos come bizzarra base di partenza per una giornata da trascorrere sopra le righe. In fondo la cosa non vi dovrebbe dispiacere. Defilatevi da circostanze formali

colore: Lampo d’Argento

Herbie Hancock, Dolphin dance