Tartellette alla frutta: sapore di Francia

Tartellette, ovvero piccole basi di pasta frolla, a volte piatte a volte ricurve, che al loro interno possono ospitare dolci fantasie di crema o marmellata condita da frutta sulla cima. La ricetta viene dalla Francia dove la pasta è un classico della cucina d’oltralpe. Si tratta di una pastarella che riempie la domenica delle famiglie o che può essere preparata anche in casa, dove diventa uno sfizio goloso e morbido. C’è chi preferisce la variante con la crema e quella con la frutta. A volte ancora si possono aggiungere cioccolato o ricotta. Oggi vi insegniamo come prepararle alla frutta – visto l’arrivo della primavera – per i vostri pasti o per le vostre colazioni.

La ricetta è suggerita dal magazine Giallo Zafferano ed è a base di una crema vellutata aromatizzata alla vaniglia e dall’utilizzo della pesca noce.

Tartellette: la ricetta

Ingredienti per la frolla (per 8 tartellette). Burro 150 g, farina 00 125 g, zucchero a velo 50 g, tuorli medio 1, baccello di vaniglia con semi ½, sale fino 1 pizzico. Per la crema. Latte intero 500 ml, panna fresca liquida 125 ml, zucchero 125 g, tuorli medi 3, farina 00 25 g, amido di mais (maizena) 25 g, scorza di limone 1, baccello di vaniglia ½. Per decorare. Pesche noci 200 g.

Preparazione. Innanzitutto preparare la pasta frolla o aiutatevi comprando i prodotti già in commercio. Una volta preparato l’impasto prendete metà di una bacca di vaniglia, estraete i semi aiutandovi con la punta di un coltellino e aggiungeteli al composto sabbioso. Formate la classica fontana e versate al centro il tuorlo; impastate brevemente il tutto a mano, fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Tartellette: il procedimento

Avvolgetelo con la pellicola trasparente e lasciatelo raffreddare in frigorifero per almeno mezz’ora. Preparate la crema. In una pentola versate i tuorli e aggiungete lo zucchero. Mescolate a fuoco basso con una frusta fino a sciogliere lo zucchero. Quindi unite la maizena e la farina setacciandole a mano e mescolate il tutto sempre con la frusta per ottenere un composto omogeneo. Aggiungete il latte a temperatura ambiente e la panna a filo. Prendete l’altra mezza bacca di vaniglia, incidetela con il coltello ed estraete i semi da aggiungere alla crema. Poi immergete anche il mezzo baccello aperto e diviso in due. Ad ultimo grattugiate direttamente nella pentola la scorza del limone non trattato.

Lasciate cuocere la crema a fuoco molto basso per almeno 15 minuti. Fate intiepidire la crema e trasferitela in una sac-à-poche. A questo punto riprendete la pasta frolla dal frigorifero. Stendetela con un mattarello fino a raggiungere lo spessore di mezzo cm. Poi ricavate 8 dischi di circa 9-10 cm di diametro.

Adagiate i dischi ottenuti in stampini del diametro di 8 cm, precedentemente imburrati e infarinati. Foderate bene ciascuno stampino con la pasta, facendo aderire il fondo e i bordi. Prendete la sac-à-poche con la crema e riempite ciascuno stampino fino al bordo. Metteteli in frigo. Nel frattempo tagliate in 4 spicchi le pesche e poi a metà nel senso della larghezza. Ponetele al centro di ogni tortina e infornatele in forno statico preriscaldato a 170° per 45-50 minuti. Tiratele fuori dal forno quando i bordi delle tartellette saranno dorati. Servite tiepide.