Trentatre anni: il picco della passione femminile

TRENTATRE, IL NUMERO DELLA PASSIONE

Si fa molto più sesso a vent’anni, ma è a trentatre che la donna arriva al massimo dell’appagamento sessuale. A rivelarlo è una recente ricerca condotta in Inghilterra. Attraverso interviste dirette ad un campione eterogeneo. Raggiungere il picco della passione per la donna non è sicuramente uguale all’uomo. E su questo non avevamo alcun dubbio. La componente mentale e psicologica influenza in maniera più dominante il rapporto. E dunque è normale che ci siano sostanziali differenze.

PERCHE’ A TRENTATRE ANNI E’ MEGLIO

Lo studio che ha fissato a trentatre anni l’età media in cui si raggiunge il massimo appagamento femminile, spiega anche il perché. E’ questa l’età in cui le donne sanno bene quello che vogliono – e come ottenerlo – fuori e dentro il letto. In particolare sotto le lenzuola sono molto più a loro agio che all’età di vent’anni, quando l’attività sessuale era più frequente. Meno quantità dunque, ma maggiore qualità, perché le donne, si sa, non sono di bocca buona.

DAI TRENTATRE ANNI AI QUARANTA LA SICUREZZA AUMENTA

Non solo il sesso è migliore dopo i trenta, ma anche salendo verso i quaranta, la situazione non dà segni di peggioramento. Anzi. Sembra che con la maturità le donne si sentano più sicure e completamente padrone della camera da letto. Guardandosi indietro, tuttavia, una buona percentuale ha qualche piccolo rimpianto…

PIU’ VARIETA’ DI PARTNER DA GIOVANI

Tre quarti delle donne intervistate ha dichiarato che se potesse mandare indietro le lancette dell’orologio, vorrebbe avere più esperienze prima di legarsi all’uomo giusto. Più partner da giovani, insomma, per essere sicure di non aver perso nulla… Secondo lo studio, la media dei partner di una donna prima di impegnarsi definitivamente sono otto. Di questi, circa la metà sono storie di una notte. Un’ultima curiosità emersa dalla ricerca riguarda il racconto dell’intimità sessuale. Circa una donna su dieci condivide i particolari più intimi del rapporto con il suo migliore amico.

Fonte: Mirror UK