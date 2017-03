Iniziate una settimana dinamica, sostenuti dalle potenti energie di Marte in buon sestile. Vi servirà per affrontare gli impegni quotidiani con spirito concreto e senso dell’ordine. L’umore non è conciliante, perché la Luna e Mercurio sono dissonanti. Attenti agli ‘errori di distrazione’, potrebbero avere spiacevoli conseguenze

colore: Rosso Vivo

Kylie Minogue, Locomotion