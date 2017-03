Legna da ardere: come tagliarla “da manuale”

COME TAGLIARE LA LEGNA SECONDO LARS MYTTING

Probabilmente questo non è il periodo ideale per parlarvi del taglio della legna. I più esperti sanno infatti che questa operazione andrebbe fatta in inverno e non alle soglie della primavera. E che, sempre secondo la saggezza degli antichi, bisognerebbe anche seguire le fasi lunari. Eppure, vi parleremo di questo argomento per via del grande successo di “Norvegian Wood”, un libro già diventato best seller.

NORVEGIAN WOOD, IL MANUALE SCANDINAVO SUL TAGLIO DELLA LEGNA

E’ stato tradotto in ben dieci lingue ed ha venduto milioni di copie. In Italia è uscito lo scorso ottobre e Lars Mytting, il suo autore, è stato anche ospite della nostra tv nazionale. Questo perché “Norvegian Wood” è molto di più di un manuale su come tagliare ed accatastare la legna. E’ un testo che mostra quanto possa essere complesso anche il lavoro più semplice. E come la buona riuscita di questo, possa incidere positivamente sulla giornata di ognuno. E’ un anti-manuale, ma allo stesso tempo spiega in maniera puntuale e precisa il metodo scandinavo di tagliare, accatastare e scaldarsi con la legna.

TAGLIARE LA LEGNA: ISTRUZIONI PER L’USO

Intendiamoci: chi fosse veramente interessato ad imparare l’arte del taglio del legname, troverà utile questo libro. Mytting spiega infatti minuziosamente ogni passaggio. In quale periodo dell’anno vanno abbattuti gli alberi. Quali attrezzi servono per tagliare i tronchi (con una storia dettagliata sui vari tipi di motosega). Le varie tecniche per organizzare una catasta. E per finire come accendere un fuoco. Ma allo stesso tempo spiega anche come si fa a coltivare un bosco e a rispettarlo. Come il gelo può essere un’occasione e non un nemico. La gioia dello spaccalegna e l’affidabilità della legnaia, che non delude. Mai.

UN LIBRO PER LE VACANZE

Se dall’altra parte fate parte del gruppo di quelli che non prenderanno mai un accetta in mano nella vita, poco male. Questo libro vi riguarda in ogni caso. Ed è una lettura interessante, che vi consigliamo magari per le prossime vacanze. A Pasqua, il 25 aprile o il primo maggio. Il calendario 2017 ci regala diversi ponti e rilassarsi con una buona lettura è sempre un’ottima idea. A meno che non vogliate aspettare di trovarvi quest’estate sotto l’ombrellone. Quando forse parlare di legna da ardere sarà assolutamente fuori contesto, ma ricordarsi che anche le cose che sembrano semplici sono assai complesse, no. E soprattutto che con la buona volontà si riesce a fare tutto, è una lezione che non ha stagioni.