Dan Stevens, la ‘bestia’ meglio vestita di sempre

Capelli biondo cenere. Occhi azzurri. Accento British puro. Dan Stevens incarna alla perfezione lo stereotipo del principe azzurro. Ma cosa succede se l’eroe della fiaba è intrappolato in un corpo da bestia? Succede che l’attore Dan Stevens deve indossare un costume che includa 18 kg di animaleschi muscoli, criniera e canini per trasformarsi nella fiabesca creatura protagonista di ‘La Bella e la Bestia‘, pur conservando la dolcezza nello sguardo e lasciando trasparire il cuore inaridito, ma buono. Tutti conosciamo la trama della fiaba che Disney ha portato sullo schermo nel 1991, diventando un’icona indelebile nell’immaginario collettivo. Nei cinema italiani a breve, la pellicola che trasforma i personaggi dell’animazione in attori in carne ed ossa. E che attori: Emma Watson è Belle, mentre Dan Stevens è ‘la Bestia’.

Dan Stevens dalla tv al cinema. Passando per la moda

Da ereditiere di una ricca famiglia nobiliare inglese a bestia, con passaggio per il mondo dei supereroi (con la serie tv Legion). I panni di Dan Stevens cambiano radicalmente da un ruolo all’altro. Evidente indizio di come abbia un fisic du role versatile. Noto al grande pubblico come lo sfortunato cuore d’oro Matthew di Downton Abbey, la carriera di Dan Stevens si è decisamente impennata negli ultimi 2 anni. Anche grazie al mondo della moda. E’ stato infatti scelto da Giorgio Armani come volto della campagna Made to Measure, servizio di personalizzazione di abiti sartoriali.

Anche Givenchy che lo veste in occasioni importanti, come la conferenza stampa del film La Bella e la Bestia tenuta a Shanghai. Per l’occasione, Dan Stevens ha indossato un abito nero in lana con bottoni oversize marroni. Portato con una t-shirt bianca, che dava all’outfit un tocco informale. Il completo è della collezione Givenchy by Riccardo Tisci Fall Winter 2017. Sempre elegante ma con un tocco originale, informale: lo stile di Dan Stevens ricorre spesso ai completi sartoriali, che porta con un dettaglio non classico. Camicie con collo stondato. Sneakers (luxury).

Non a caso, nel 2013 è stato votato come il Britain’s Best Dressed Man. Superando nella classifica colleghi come Robert Pattinson, Daniel Craig, David Beckham.