Una doccia calda per riposare meglio

Dolce dormire. Alla sera non c’è cosa più bella che mettersi a letto, chiudere gli occhi e addormentarsi. Non è sempre così semplice. Come evitare di trascorrere una notte insonne? A quanto pare, al fine di migliorare il sonno, basterebbe fare una bella doccia calda prima di mettersi a letto. A rivelarlo è stata la rivista americana Time che, intervistando due specialisti del sonno, ha reso nota la notizia.

Dolce dormire: una doccia calda per dire addio all’insonnia

Secondo la Dott.ssa Dianne Augelli del Center for Sleep Medicine presso il New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, la temperatura corporea avrebbe un ruolo determinante nella regolazione del ritmo circadiano che, come una sorta di orologio, regola l’alternanza sonno e veglia nell’arco delle 24 h. Durante il giorno la temperatura corporea aumenta naturalmente fino al tardo pomeriggio quando, invece, inizia a scendere. “Il raffreddamento è un segnale che ci dice che dovremmo andare a dormire”- ha fatto notare la dottoressa.

A dire la sua è stato anche Shelby Harris, Direttore di medicina comportamentale del sonno al Montefiore Medical Center di New York. A suo avviso fare la doccia di sera darebbe al corpo la possibilità sì di rinfrescarsi ma andrebbe anche a favorire il sonno. Attenzione però, ci sono delle regole da rispettare per quel che concerne i tempi.

Doccia di sera? Sì ma occhio al timing

Proprio così. La condizione ottimale sarebbe concedersi una doccia di 20 minuti. Secondo Harris però andrebbe fatta circa un’ora e mezza prima di mettersi sotto le coperte. Così facendo il corpo avrebbe il tempo di riequilibrare la temperatura corporea che non deve essere mai troppo alta. Non resta che sperimentare la validità della tesi nella speranza che Morfeo venga a fare visita prima del previsto evitando così di restare a lungo davanti alla tv in attesa che il sonno si presenti.