Quando una candidatura all’ Oscar vale il viaggio

Effetto Oscar: cosi viene chiamata una nuova tendenza di viaggio. Si tratta delle destinazioni top presenti nei film candidati all’Oscar che sono fonte di ispirazione per i viaggiatori. Gli esperti del motore di ricerca hotels.com hanno constatato che è in aumento la richiesta di mete immortalate nei successi hollywodiani. Come La La Land, Jackie, Lion e Manchester by the sea. Ogni luogo esotico che fa da sfondo ai film sta influenzando i piani di viaggio del 2017. Gli appassionati di cinema sperano infatti di poter camminare sulle orme del loro personaggio prediletto. E di poter rivivere le scene preferite.

CANDIDATURE ALL’OSCAR: COME INFLUENZANO LE SCELTE DEI VIAGGIATORI

La poco nota Manchester by the sea è un comune di cinquemila anime nell’estremo nord est del Massachusetts. Cosi come Boston, altra location del film, ha visto un aumento del flusso turistico. Anche La La Land ha fatto da traino per l’impennata del 20% in più di turisti che sta vivendo Los Angeles per quel che riguarda le prenotazioni in hotel. Non ci si penserebbe troppo, eppure Calcutta si sta imponendo all’attenzione dei viaggiatori internazionali. Merito del film Lion-La strada verso casa, con Dev Patel e Nicole Kidman. Ambientato nell’India degli Anni Ottanta vede la caotica città tra i maggiori protagonisti. I film hanno chiaramente catturato i cuori e l’immaginazione di persone in tutto il mondo. Il turismo stimolato dalle grandi produzioni cinematografiche promuove quindi territori e luoghi tramite lo sfondo di una narrazione.

EFFETTO OSCAR

Con l’effetto di creare un nuovo modo di portare il fascino e la bellezza di posti sconosciuti nelle case di ogni spettatore. Che può diventare, quindi, un potenziale visitatore di quei luoghi. Ecco dunque che le recenti ricerche affermano che i film hanno una notevole influenza nel processo decisionale di una destinazione. E creano non solo un incremento di entrate nel breve periodo per i territori interessati. Ma anche un valore aggiunto e crescita economica costante per il futuro. Questo tipo di promozione si pone sia come valorizzazione della bellezza naturale del posto ma anche come nuovo motivo per visitarlo. Che avviene tramite l’associazione del luogo ai personaggi, alla storia e alle emozioni che certi eventi, durante la narrazione del film, hanno fatto provare allo spettatore. E viene reso iconico un posto che prima aveva poco da raccontare. O che, semplicemente, era quasi sconosciuto.

Impossibile non menzionare il 1999, anno della vittoria de La vita è bella di Roberto Benigni. Quello stesso anno la Toscana viene acclamata come la regione più suggestiva d’Italia. E l’effetto Made in Italy ha portato ad un incremento delle esportazioni di prodotti tipici del 15%.